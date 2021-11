Carolina Marín, entre las nominadas a mejor jugadora del mundo por la Federación Mundial

Este 2021 está siendo un año duro para la onubense Carolina Marín, ya que una grave lesión no le permitió defender el oro olímpico en los Juegos de Tokio2020 y lleva desde junio trabajando en su proceso de recuperación. No obstante, este contratiempo no ha impedido que la Federación Mundial de Bádminton (BWF) le haya nominado al premio a la mejor jugadora del año, según recoge la web de la Federación Española.

Cabe recordar que Carolina Marín ha ganado cuatro títulos este año. Protagonizó un magnífico inicio de 2021, al rozar un triplete histórico en los tres torneos disputados en Bangkok enero, pues ganó los torneos Super 1000 YONEX Thailand Open y el TOYOTA Thailand Open y se colgó la plata en las World Tour Finals. Además, la onubense agrandó su leyenda al conquistar su quinto título continental consecutivo en el Campeonato de Europa disputado en Kiev. No hay que olvidar que la andaluza también subió a lo más alto del podio en el Swiss Open.

La tricampeona del mundo, que ya fue reconocida con este galardón en 2015, ha sido nominada junto a Chen Yu Fei, Tai Tzu Ying y Akane Yamaguchi. En el apartado masculino los que lucharán por el galardón son los daneses Anders Antonsen y Viktor Axelsen, el chino Wang Yi Lyu y el japonés Yuta Watanabe.