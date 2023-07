El camino de Carmen González hasta los Juegos Paralímpicos de París 2024

Carmen González continúa preparándose para los Juegos Paralímpicos de París 2024, que se celebrarán en octubre de 2024. Tras el tercer puesto conseguido en el Mundial de Paratriatlón en A Coruña, la triguereña emprendió un largo viaje para disputar dos nuevas pruebas mundiales en Montreal (Canadá) y Long Beach (Los Ángeles).

González hizo su primera parada en Canadá y consiguió ser séptima del mundo en Montreal. Tan solo unos días después y un nuevo viaje, mejoró aún más sus tiempos y rozó el podio en Long Beach. Carmen se hizo con un meritorio cuarto puesto en Los Ángeles, una prueba en la que por primera vez tuvo que "correr con la protésis de bicicleta en la transicion". "Una cosa que no he tenido que hacer antes" ha contado González a Huelva Información, porque "nunca había tenido una transición tan larga y eso hizo que fuese más lenta". Tras esta prueba González se encuentra "con ganas de mejorar y poder entrenar como merece la ocasión".

Ahora, tras tres meses de competiciones, alejada "de su casa, su familia y vida en general" Carmen González está en la lista paralímpica para participar, en octubre de 2024, en los Paralímpicos de París y volver a unos Juegos 24 años después de ir a Sidney en el 2000.

A falta de poco más de un año para la publicación de la lista definitiva para la gran cita de la capital parisina, Carmen necesita seguir compitiendo para seguir puntuando y conseguir su objetivo. Para poder viajar y volver a competir González necesita "la ayuda de las admisnistraciones a las que con orgullo va a llegar durante este periplo" para poder afrontar todo lo que conlleva la competición. Para la triguereña, "que está a un solo paso", sería "una pena y una decepción no poder llegar por falta de recursos económicos a semejante evento universal" como son los Juegos Paralímpicos.

Carmen González "agradece a quienes están a su lado porque sin ellos no sería posible". "Amig@s de entrenos, amig@s que me esperan y me despiden por mi prioridad con los entrenos y los cuidados que requiere este periodo. A mi familia cuando les toca comprender, a mi entrenador Dani Arazol, pieza clave y patrocinadores que me apoyan, sin ellos no hubiera llegado hasta aquí" ha compartido en su perfil de Facebook.

En este momento, a Carmen solo le hace falta un empujón para continuar sumando retos y estar en los Paralímpicos de 2024 para llevar el nombre de Huelva a lo más alto.