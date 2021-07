Carlos López conquista el V Torneo de Ajedrez del Real Club Marítimo de Huelva

Carlos López fue el ganador del V Torneo de Ajedrez que organiza el Real Club Marítimo de Huelva, logrado como premio 80 euros y un trofeo. Cerraron los puestos de honor Cristian Silva (50 euros) y María Adela Perera (30).

La cuarta plaza fue para Jaime Cortés (20), la quinta para Manuel González Amate (15), y el primer local fue Francisco García (15). Por categorías, en sub 1800 se impuso José Manuel Delgado Lozano; en sub 1600 Isidro Fernández; en sub 1400 Isabelo Cortés; en supra 50 Fernando Peña; la primera fémina fue María del Carmen Ordóñez y el primer sub 18 Saúl Serrano Cortés; cada uno de ellos recibió 15 euros.

El mejor sub 16 fue Raúl Riva Brito, seguido de Samuel García Cabalga; en sub 14 se impuso Julio Lopez Cueto, por delante de Oleh Ivanochko; en sub 12 ganó Andrés Fuente, siendo segundo Alonso Feal; en sub 10, triunfo de Maximiliano Truter, quedando a continuación Manuel Cárdenas; y en sub 8, victoria de Daniel Truter, con Manuel Jesús Fuente segundo. Todos recibieron un trofeo.

Los premios fueron entregados por el presidente del RCMH, José Miguel Vázquez, y el tesponsable del Club de Ajedrez Ciudad de Huelva, Ángel Mariano Rodríguez Pérez.

El torneo, valedero para ELO Fada, se celebró el domingo en las instalaciones del Real Club Marítimo de Huelva, organizado conjuntamente entre el Club de Ajedrez Ciudad de Huelva y el Real Club Marítimo de Huelva, colaborando en la donación de premios el Ayuntamiento.

La alta participación registrada, con 80 participantes, da muestras de la gran aceptación que tiene esta interesante actividad entre los onubenses que abarrotaron las instalaciones del club entre participantes, familiares, amigos, seguidores de este juego y la junta directiva del RCMH.

Éxito por tanto de participación y seguidores, poniendo en valor una vez más las posibilidades que ofrece el Real Club Marítimo de Huelva para realizar múltiples variantes de actividades de todo tipo.