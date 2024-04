Campeonato de Andalucía de Cross Country: Eduardo Rite da la sorpresa en Valverde del Camino

Valverde del Camino ha vivido este sábado por tercera vez un recorrido off-road único al que se han enfrentado los mejores pilotos del Campeonato de Andalucía de Cross Country. Una auténtica lucha no sólo entre los pilotos, sino también contra el mal tiempo, con una lluvia que pese a descargar con todas sus fuerzas durante toda la mañana, no ha impedido que nuestros pilotos se lanzaran al abismo para correr en cualquiera de las condiciones.

El Moto Club Valverdeño, organizador de la prueba, ha trabajado contra viento y marea en el emplazamiento Cabecito Pelao teniendo el recorrido bastante preparado. Incluso siendo una carrera dura para todos, el club ha estado a la altura de lo esperado y tenía alternativas preparadas para los puntos más difíciles y las subidas más complicadas. Los pilotos han podido despedirse contentos al ser una carrera distinta de lo habitual, puesto que hacía años que no veíamos carreras en las que aguantar tanto ha marcado la diferencia.

El granadino, David de la Rica, fue el más rápido desde la Superpole lo que le postulaba como firme candidato a la victoria. Es más, hasta pasado el ecuador de la carrera era el piloto más aventajado respecto a sus perseguidores. La situación de la pista dificultó las horas que tenían por delante, pero la carrera finalmente se saldó con la valentía de los pilotos y la sorpresa de Eduardo Rite siendo el primero en terminar esta segunda prueba del calendario que le daba continuidad al Cto. Andaluz.

Por categorías, en Sénior A fue De la Rica el vencedor cerca de casi 4 minutos de ventaja sobre Diego Gálvez estrenándose en la categoría reina, con Manuel Miranda en tercer lugar. Entre los Sénior B, nuevos nombres asomaron en la clasificación con una contundente victoria de Sebastián Antolín, seguido de José Luis Abad y de Francisco Cabeza. No fue fácil el vuelta por vuelta y la carrera se convirtió en un duro desafío para los participantes, pero no se rindieron hasta el final. En la categoría de Sénior C se vio de lejos la experiencia, Francisco José García desde lo más alto del podio, con Jorge Antonio García en segundo lugar y David Castellano tercero.

Los kilómetros se hicieron más largos de lo normal, pero Cristóbal Pérez sacó provecho de la situación para presentarse por delante de Alberto Blanco, a poco más de tres minutos, tres minutos y 19 segundos, impidiendo que entrara en la racha de victorias. Francisco Morillo terminó en tercera posición. Respecto a Máster 45, tras llegar del Campeonato de España, Rubén Geraldo se llevó la victoria acompañado en el podio por David Cote y David Codón.

Eduardo Rite fue quien salió glorioso de la localidad onubense, puesto que además de ser el mejor de la carrera, se llevó la victoria de Aficionados con una gran superioridad. Francisco Javier Leiva fue segundo y Jesús Marín el tercer clasificado. Ver en acción a la categoría Copa Pont Grup fue una de las imágenes más impactantes, casi una treintena de pilotos tomaron la salida brillando en un oscuro y mojado terreno, siendo Pablo Mora el vencedor, por delante de Manuel José Prieto y Miguel Ángel Cruz.