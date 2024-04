El CN Huelva asegura su clasificación en la Primera División de la Copa de Andalucía

El Club Natación Huelva ha vuelto a cosechar un importante éxito al asegurar su posición en la primera división de la Copa de Andalucía al haber alcanzado la cuarta plaza en la segunda fase de la Conferencia - Zona Occidental Grupo 1. La competición, que reunió a un total de 181 nadadores, se llevó a cabo en la piscina Juanfran López del Polideportivo Municipal Andrés Estrada de Huelva.

Los 181 nadadores, compuestos por 103 chicos y 78 chicas, representaban a prestigiosos clubes de toda la geografía andaluza como C. N. Cádiz, C. N. Alcalá, C. N. San Fernando, Navial, C. N. Bahía de Cádiz, C. N. Dos Hermanas, C. N. San Juan, y el anfitrión, el C. N. Huelva.

Destacando el desempeño individual, Samuel Gómez, del Club Natación Huelva y natural de Aljaraque, ha alcanzado un logro notable al batir los récords provinciales de 100 metros (1'05"66) y 200 metros (2'20"50) estilo braza. Además, ha conseguido la mejor marca provincial con tan solo 16 años, así como la mínima de España en la prueba de los 400 metros estilos, registrando un tiempo de 4'46"44.

El Club Natación Huelva "celebra este éxito" y agradece "el apoyo de sus nadadores, entrenadores y aficionados, destacando el compromiso continuo con la excelencia deportiva y el desarrollo de sus atletas".