El Bifesa Tartessos va a por la primera victoria de la temporada ante el CR Badajoz

Duelo de altura el que se vivirá este domingo en el estadio Emilio Martín de la diputación de Huelva entre dos rivales con ansias de victoria. Los onubenses, que aún no conocen la victoria en lo que va de curso, intentarán no dejar escapar la oportunidad de lograr sus primeros puntos y reengancharse al campeonato. Una primera división andaluza que se le está resistiendo pese a las buenas perspectivas que el club tenía y tiene para el presente campeonato.

Tras el parón liguero la pasada semana, el XV del lince retornará al césped con la vuelta de las últimas bajas, por lo que la entrenadora Carmen Gracia, ha podido contar con casi toda su plantilla para preparar el encuentro del domingo. Un encuentro, el tercero en casa, que será de gran intensidad dado el carácter que plasman ambos conjuntos, con un juego directo y vertical y que servirá para dirimir el rumbo que puedan tomar onubenses y pacenses.

Los linces, tras su derrota la jornada pasada ante el CR Económicas de Málaga en Huelva, necesitan una victoria para no perder comba ante sus rivales directos y poder abandonar los puestos de descenso que actualmente ocupan. No le ha acompañado la suerte al cuadro onubense pagando caro los errores en una categoría en la que no se perdona.

Por su parte, el CR Badajoz tras comenzar la temporada con una victoria ante el Económicas, cayó en sus dos siguientes encuentros pasando un pequeño bache del que se recuperó hace dos semanas tras lograr una victoria ajustada por sólo un punto ante el San Jerónimo y marcha cuarto en la tabla con 9 puntos en su casillero.

Por otro lado, el conjunto filial sub16, recibe mañana al CAR sevillano en la quinta jornada. Los cachorros marchan cuartos en la tabla, solo un punto por detrás de su próximo rival por lo que una victoria se cotiza cara entre ambos conjuntos.