El Bifesa Tartessos tampoco despega ante el Económicas de Málaga (7-26)

Mala jornada para el Bifesa Tartessos de rugby, cuyo primer equipo cayó en casa en el Estadio Iberoamericano Emilio Martín ante el Económicas de Málaga (7-26) en la 4ª jornada de la Primera División mientras el filial fue derrotado en su visita al líder Mairena (59-17).

Nueva derrota del XV del lince en su feudo y nueva oportunidad perdida de los onubenses para reengancharse a una liga en la que cada vez se atisban más lejos los puestos altos de la categoría. No hay rival fácil en esta Primera División como quedó demostrado en la tarde del domingo ante un CR Económicas que vino a por la victoria y supo cómo llevársela.

No fue un buen partido para el cuadro del Bifesa Tartessos, que si bien en otras ocasiones la derrota no era producto del mal juego, esta vez no supo construir una solidez en el césped ni manejar el partido. Un equipo que dio la sensación de ir a remolque desde los primeros compases de encuentro y que no supo tomar el timón cuando los malagueños consiguieron adelantarse en el minuto 9 tras una patada de castigo que les otorgaba los primeros tres puntos en el marcador.

El tanto pilló de imprevisto al equipo blanquiazul, que hasta el momento no estaba pecando de los despistes que en anteriores jornadas le había provocado colocarse por detrás desde los primeros minutos; y esto le pasó factura. El equipo del lince replegó sus filas con la mente puesta en no ceder atrás y aprovechar el juego de manos en la delantera para conseguir abrir un hueco en la tres cuartos rival y darle la vuelta al marcador, pero el temor a un nuevo error fue la condena que provocó que en minuto 20 el ensayo llegase; pero a favor de los visitantes.

Con el 0-10 en el luminoso del Emilio Martin, el Bifesa Tartessos pasó sus peores momentos. Cierto es que evitaban que su rival se adentrase en la zona de 10 metros; pero tampoco conseguía dominar el oval con pérdidas continuas y un juego desorganizado por momentos. Los del Económicas aprovecharon esos momentos de control que si bien no le servían para ensayar, sí para lograr una buena posición lo que les permitió lanzar a palos en el minuto 31 y lograr aumentar en tres puntos más su ventaja hasta llegar al descanso.

Tras la reanudación, el partido continuó por la misma senda con la que terminó la primera parte. Los linces se plantaban bien atrás pero quien dominaba la ocasiones de peligro era el cuadro visitante que volvía a aumentar su renta con una nueva patada de castigo en el minuto 49.

Esta acción descolocó definitivamente a los linces que con más corazón que cabeza y sabedores de lo que se jugaban, intentaban a la desesperada llegar a la zona de ensayo rival sin que sus intentos fructificasen. A punto estuvieron de conseguirlo en una de esas internadas con una jugada que logró correr el oval de franco a franco sin que finalmente este tocase suelo. Prácticamente al momento de esa ocasión, llegaría un nuevo golpe para los linces cuando tras un choque entre ambos equipos él Económicas lograba ensayar por segunda vez y elevar su renta a un parcial de 21 puntos.

Y es cierto que los onubenses no se rinden nunca siendo tal vez uno de los puntos más positivos unos que tiene este equipo, el cual pese a que no le acompañe el juego o el resultado, no baja los brazos. Fruto de ello llegó una jugada hilada desde atrás en la que participaron todas las lineas del equipo y que supuso el primer ensayo de los locales en el minuto 61 de la mano del delantero Jesús Lozano con la posterior transformación de Juan Orellana.

La esperanza recorrió por unos momentos las filas onubenses, dos ensayos igualaban el encuentro a falta de 20 minutos para la conclusión y la electricidad en el juego aumentó en busca de la gesta. Sin embargo, las ganas pudieron más que la lógica y en un despiste de la zaga, los de la Costa del Sol aprovechando la ocasión volvían a ensayar y colocar el definitivo 7-26 en el marcador sin que el XV del lince mermado ya física y psicológicamente, pudiese hacer más por revertir la derrota que los deja solos al final de la tabla.

Igual suerte sufrió el filial blanquiazul en su visita a tierras hispalenses para enfrentarse al líder C.D.R Mairena en la cuarta jornada de liga. Los cachorros que comenzaron perdiendo, lograron recortar distancias al borde del descanso con un 26-10 con ensayos de Guillermo y José. En la segunda parte, el cuadro local volvió a aumentar su renta siendo la última jugada para los onubenses con un ensayo de Teo que transformaría a posteriori Víctor para poner el definitivo 59 - 17 en el marcador. Pese a la derrota, el filial del Bifesa Tartessos marcha cuarto con un partido menos que sus rivales.

