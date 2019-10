El Bifesa Tartessos cae en su estreno liguero (67-12)

El estreno no fue el soñado para el Bifesa Tartessos en su vuelta a la tercera división del rugby nacional y primera del rugby andaluza denominada este año Liga Owden por motivos de patrocinio. Cierto que el rival, el Atlético Portuense, uno de los gallos de la categoría, no iba a ponerlo fácil, cierto también que los linces fallaron ante un rival que no perdona, acabando el partido con un marcador de 67-12.

Los onubenses visitaban en su vuelta a la categoría de bronce a todo un histórico del rugby nacional como es el Atlético Portuense, un rival venido a menos en su posición pero no así en su filosofía de juego y plantilla, tal y como pudieron comprobar los jugadores del Bifesa Tartessos en su desplazamiento dominical.

El choque arrancó a las 12:30 en el Polideportivo del Puerto de Santa María con el dominio del equipo local, quien saltó al campo con la concentración de un conjunto que sabe a lo que juega y que no tardó en aprovechar los despistes del equipo onubense en los primeros minutos para ponerse por delante en el marcador con hasta tres ensayos en los primeros diez minutos de juegos y un parcial de 19 – 0.

Los linces se recompusieron y comenzaron a entrar en el juego confeccionando jugadas de pase a la mano que lograban llegar hasta terreno rival; si bien los portuenses no son novatos en su juego de defensa y supieron frenar con técnica las intentonas de los locales por acercase a su línea de ensayo.

El juego del Portuense salió de nuevo a flote en los últimos compases de la primera parte con dos nuevos ensayos de su potente tres cuartos logrando llevar un 28-0 al descanso.

En la segunda parte el XV del lince volvió a pecar de indecisión, algo que no desaprovechó el conjunto gaditano para aumentar su distancia en el marcador hasta en cuatro ocasiones en los primeros veinte minutos de la segunda mitad sin que los onubenses lograsen sentirse cómodos en el terreno de juego.

No obstante es conocida la honra del cuadro albiazul dirigido por Carmen Gracia quienes no cejaron en su empeño en lograr al menos atravesar la zona de ensayo rival dando sus frutos el trabajo en el minuto 67 con la internada de Antonio Delgado.

El Bifesa debuta en casa el día 20 en el estadio Emilio Martín ante el Mairena

Los locales respondieron casi al instante con un nuevo ensayo; sin embargo los linces disputaron entonces su mejores minutos con el control de oval y el conjunto gaditano replegado para evitar un nuevo ensayo visitante que llegaría en los últimos compases al posar Pablo García el oval tras la línea de ensayo portuense y colocar Alejandro Garrido el balón entre los tres palos.

Cuando el encuentro parecía que llegaba al final, una rápida jugada en banda de los del Puerto supuso un nuevo ensayo y, esta vez sí, el final del encuentro con el resultado definitivo de 67-12 que coloca al Atlético Portuense líder en solitario de la categoría sumando bonus ofensivo y deja a los onubenses últimos en la tabla con la mirada puesta ya en su estreno en casa el próximo 20 de octubre ante el CDR. Mairena de Sevilla en el estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín.

CLASIFICACIÓN