Andrea Barroso y Francisco Manuel Santana son las bazas de Huelva en el Nacional sub18

La delegación onubense estará representada por los atletas Andrea Barroso Romero y Francisco Manuel Santana Toscano en el LXX Campeonato de España de atletismo sub 18 individual de pista en aire libre, organizado por la Real Federación Española en colaboración con la Andaluza; la competición se celebrará en Huelva capital el sábado, día 24, y el domingo, día 25, en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín.

En féminas, la juvenil de primer año Andrea Barroso, militante del decano onubense Club de Atletismo Curtius y entrenada por Francisco Díaz Rivera, en lanzamiento de jabalina entre 12 participantes parte con el cuarto registro con una marca personal de 38.70 metros, logrando ésta temporada el subcampeonato andaluz; tiene muy cerca llegar al podio nacional, realizando la prueba a las 11:55 horas del sábado.

En hombres, el también juvenil de primer año Francisco Manuel Santana, militante del Club de Atletismo Isla Cristina y entrenado por Elena Cobos González, en lanzamiento de disco entre 12 participantes parte con el sexto registro con una marca personal de 48.40 metros, logrando ésta temporada el título de campeón de Andalucía sub 18, el 5° puesto individual en el VII Campeonato de España de Federaciones Autonómicas sub 18 y el título en el Campeonato de Andalucía sub 20, mientras que en peso obtuvo el 4° puesto en el Andaluz sub 18, teniendo posibilidades de alcanzar los cajones del medallero español, realizando la prueba a las 20:00 horas del sábado.