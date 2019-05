Además de Leo Messi, Gerard Piqué también compareció en la previa de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Valencia. Aunque el argentino acaparó la mayor parte de las cuestiones, el defensa también admitió el varapalo que supuso para el vestuario la derrota ante el Liverpool, a la vez que mostró su confianza en sumar un nuevo título.

Caída ante el Liverpool

"Desde luego ésta fue una de las peores experiencias que he tenido como futbolista. Intentamos jugar con nuestros estilo. A veces es más fácil y otras más difícil, pero es nuestro estilo. No sólo se trata de lo que nosotros queramos, el rival también juega. Tienes distintos jugadores y tal vez el rival o tú mismo estás más cómodo o más incómodo, según los partidos. Pero el deseo es siempre seguir el estilo del Barça. Es lo que hemos aprendido en la Masía. Hay veces que no puedes tener el balón y mantener el estilo y eso fue lo que nos hizo perder".

Valencia

"Empezó un poco irregular, no ganaba pero tampoco perdía. Ha hecho una segunda vuelta muy buena. Han hecho un gran año en lineas generales. Sabemos las dificultades que tienen. Hay que competir al máximo y adelantarnos en el marcador y pelear el título".