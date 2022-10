Ayamonte - Córdoba B (1-2): El cuadro rojillo supo a mucho pero no obtuvo puntos

El equipo de la Puerta de España recibía al Córdoba CF B. Un equipo que actualmente se encuentra líder con 15 puntos. Ha conseguido no perder ningún encuentro en lo que lleva de temporada. El último, el disputado en el Ciudad de Ayamonte, donde venció 1-2. Los locales siguen en zona de descenso con 4 puntos tras esta derrota. Eso sí, el encuentro dejó un buen sabor de boca para los socios, sobre todo la segunda parte de su equipo.

Durante los 5 primeros minutos de juego el Ayamonte C.F. hizo varias ocasiones claras de gol. Consiguieron presionar alto y buscaron el control del partido. En esos inicios destacaron dos jugadores principalmente, Noah y Adrián, en el centro del campo cortando las jugadas del equipo visitante. Es a partir del minuto 7 cuando el Córdoba consiguió dominar el juego para tranquilizar esos primeros minutos de intensidad del Ayamonte C.F. En el minuto 18 el Córdoba C.F. B anotó el primer gol. Fue una jugada en solitario de Turmo, que cedió el balón a Joaquín para que no perdonara frente al portero y anotó el primer gol. (0-1). El Ayamonte tuvo una ocasión en el minuto 28 bastante clara pero que Cueto no aprovechó y se le marchó el balón por arriba del larguero. A los cinco minutos, tuvo una nueva ocasión. Esta vez de mano de Andrés Pérez. Una jugada iniciada por la banda de Yuse pero que el árbitro decidió que Andrés se encontraba en fuera de juego y el gol fue anulado. Ahí estuvo la ocasión del Ayamonte C.F. para empatar. Tras esta ocasión, el colegiado le sacó tarjeta amarilla a Noah por protestar. Seguidamente, en el minuto 40 amonestó a Rafael Castillo por tardar tiempo en lanzar la falta, ya era la cuarta vez que pasaba y el árbitro quiso cortar este tipo de cuestiones para que el partido continuara sin problemas. El partido se marchó al descanso con un balance equilibrado en cuanto a juego para ambos equipos.

A los inicios de la segunda parte Diego Caro realizó varias sustituciones: salieron Pau, Aitor y Adrián; y entraron Miguel Aníbal Marc y Juan Bernal. En el minuto 60 Andrés Pérez fue amonestado por protestar al colegiado. Seguidamente, Jaime Díaz sustituyó a Andrés Pérez y Manu Torres por Josué Gómez y Pola. Estos cambios vinieron muy bien para el equipo local. El jugador recién entrado al terreno de juego anotó el gol del empate. Un gol que la grada celebró con mucha fuerza por la alegría de que el joven isleño haya tenido su primer gol con el equipo. La alegría duró poco tiempo porque a los 6 minutos el equipo visitante se adelantó en el marcador con una jugada bien elaborada. Joaquín no perdonó de nuevo en el área y anotó el segundo gol. (1-2). Jaime Díaz quiso echar el equipo arriba y realizó varios cambios para ver si mejoraba el equipo y materializaran más ocasiones. Entró en el terreno de juego David Rodríguez, David García y Almagro; y salieron Adrián E., F. Guisado y Cueto. Fernando Guisado parece ser que se marchó con una lesión, el equipo local tendrá que estar pendiente de él para ver cómo avanza la situación. Llegó el momento casi más importante del partido. Penalti a favor del Ayamonte en el minuto 89’. Por desgracia, no entró el balón. Era la última posible ocasión clara para conseguir el empate y rascar un punto en casa, pero no pudo ser.

El Ayamonte C.F. se preparará esta semana para el viaje a Jerez de la Frontera. El Xerez C.D. se encuentra en décima posición con 9 puntos. El Ayamonte C.F. debe de ir con ganas de conseguir los máximos puntos posibles.

FICHA TÉCNICA

Ayamonte: Carlos Soler, Kike Silgado, Mesa, Manu Torres (Josué Gómez 67’), Cueto (Almagro 79’), Yuse, Ale Soler, Noah, F. Guisado (David García 77’), Adrián E. (David R. 77’) y Andrés Pérez (Pola 67’).

Córdoba B: Eric, Rafael Castillo (Alejandro 70’), Manuel Ortiz, Adrián Ruiz, Carlos Dorado, Joaquín, Roberto Rodríguez (Fernando 87’), Turmo (Juan Manuel 56’), Pau (Aníbal 56’), Matías y Aitor Brito (Marc 56’).

Goles: 0-1 min 18’ Joaquín Delgado; 1-1 min 68’ Pola; 1-2 min 74’ Joaquín Delgado.

Árbitros: Alejandro Cruz Navarro del colegio sevillano. Mostró cartulina amarilla por los locales a Noah y Andrés Pérez; y por los visitantes a Rafael Castillo y Matías Barboza.

Incidencias: Estadio Ciudad de Ayamonte. Unos 500 aficionados.