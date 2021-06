El reto de Antonio Romero Chaparro de correr 100 kilómetros en Zalamea este viernes

Se llama Antonio Romero Chaparro, cumplirá los 68 a finales de este año, y le apasionan las maratones, pero desde que se impuso la nueva normalidad en plena pandemia de covid-19 no le permiten inscribirse en ninguna prueba de larga distancia. Para reivindicar su derecho a participar en cualquier competición, este vecino de Zalamea la Real se ha propuesto realizar una maratón muy particular: este viernes 18 de junio, a partir de las 22:00 horas, correrá 100 kilómetros sin salir de la Plaza de la Constitución de la localidad zalameña. Si todo va bien, el reto concluiría unas 15 horas después, sobre el mediodía del sábado. La expectación es total en torno al reto.

El lugar de la prueba consta de 220 metros de longitud (ida y vuelta), con lo que el deportista tendrá que dar 454 vueltas a la plaza zalameña para completar su reto. Tanto al inicio como al final le acompañarán un grupo de amigos, deportistas como él, de diferentes edades. Además, desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la localidad minera le prestarán especial atención con el aprovisionamiento de agua, fruta y barritas energéticas. El centro de salud local también está avisado para intervenir ante cualquier tipo de emergencia, y se contará con un desfibrilador portátil in situ.

Antonio ‘el de los piensos’, como se le conoce por el negocio que tuvo en Nerva, está firmemente convencido de que todo irá bien y no necesitará más que el apoyo de sus amigos y su fuerza mental. “Ya hace tiempo que no corro una distancia tan larga. Los años no perdonan y tengo achaques, como cualquier persona, pero pienso que mientras haya ilusión hay vida. No solo lo hago por mi, también me propongo este reto por todos aquellos corredores de montaña mayores de 60 años a los que no dejan participar en pruebas de larga distancia”.

Este deportista veterano es corredor de fondo desde hace muchos años. Llegó a estar en entre los quince primeros puestos del ranking nacional. El running y, sobre todo, las largas distancias es su pasión, por eso se ha propuesto el reto con el que pretende dar a conocer esta problemática y sensibilizar a los organizadores de las pruebas. “Lo que no han conseguido la covid, lo están consiguiendo los organizadores de las carreras al apartarnos y arrinconarnos del deporte que nos gusta y disfrutamos y nos da ilusión y vida”, se queja.

“Hace 30 ó 40 años”, recuerda Antonio, “los organizadores querían que fuéramos muchos corredores, no ponían trabas ninguna, ni tiempo, ni edad, y corríamos sin seguro”. Para el protagonista del reto, “aquellos corredores de entonces, tenemos ahora 70 y 80 años, y, como entonces, nos hace ilusión participar en esas carreras, con un tiempo acorde a los kilómetros, como también se hacía antes de que llegase el virus. Entiendo que se pongan medios para evitar posibles contagios, pero lo que no hace el virus, no lo hagáis vosotros. Tenemos ilusión y estamos vivos”, recrimina a los organizadores de pruebas.

El verano pasado, con la nueva normalidad en plena pandemia se apuntó a la subida al Veleta, pero cuando vieron su fecha nacimiento lo rechazaron. Tampoco le llamaron para confirmar su participación en la Trail Sevilla-El Rocío, después de su inscripción. La misma negativa recibió en su intento por participar en el Campeonato de España disputado la semana pasada en un circuito cerrado en el Parque de Las Llamas de Santander.

Es miembro de la Penya 100 km. D. Catalán desde 1988, ingreso que consiguió por méritos propios tras completar los 100 kilómetros del I Memorial Margarita Frigola celebrado en la Costa Brava de Gerona. Las estanterías de su casa están repletas de trofeos y diplomas deportivos. Aunque, a estas alturas de la vida su mejor premio es empezar y acabar una carrera. Recuerda con especial emoción el New York City Marathon celebrado en noviembre de 2019 y los 101 Kilómetros de Ronda (Málaga).

Antonio ya está vacunado contra la covid-19, con sus correspondientes dos pautas, y su único deseo es que le permitan participar en la próxima prueba de larga distancia que se convoque y a la que pueda presentarse. “No pararé hasta conseguirlo”, asegura.