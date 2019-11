Antonio Fernández: “El objetivo ahora es salir de la zona baja para jugar con menos presión”

El San Roque atraviesa por un momento complicado, tanto que el club aurinegro ha tenido que cambiar recientemente de técnico. El cuadro aurinegro ha confiado en Antonio Fernández para enderezar su rumbo y el técnico gallego confía en revertir la situación en la que ha llegado a Lepe: “Me he encontrado un equipo que tiene cosas, pero que ha mostrado fragilidad a nivel defensivo. Contra el Gerena no creo que dieramos mala imagen y obtuvimos menos premio del merecido, pero considero fundamental hacernos fuertes atrás”.

El nuevo preparador sanroquista señaló que “a mí me gusta que mis equipos jueguen, pero hay que sacar rendimiento a lo que uno tiene. Ahora mismo creo que es importante hacernos fuertes atrás porque arriba tenemos jugadores desequilibrantes que pueden decidir partidos. Lo que veo es que hay una falta de confianza, tanto colectiva como individual, y eso hay que cambiarlo”.

Cuestionado por la composición de la plantilla, Fernández indicó que “hay que tener en cuenta que la plantilla es muy joven, con muy pocos veteranos y que prácticamente podemos parecer un filial”.

Acerca del objetivo que se marca el míster aurinegro comentó que “ahora mismo el objetivo es salir de la zona baja y colocarnos en una zona más cómoda para tener menos presión. Hay que ir partido a partido, creo que el equipo tiene que ir a más porque veo cosas que me están gustando”. Sobre la exigencia de la cúpula directiva del club lepero desveló que “no me ha exigido nada, que intente cambiar la situación. Yo vengo con mucha ambición, pero sabiendo el contexto con el que me encuentro”. Para finalizar, el preparador gallego lamentó “las bajas en defensa” e instó a su equipo “a adaptarse a una superficie artificial como la de Puente Genil” para poder cosechar un resultado positivo.