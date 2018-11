Anita: “La clasificación del Sporting no se corresponde con el nivel ni el trabajo del equipo”

La capitana del Sporting Puerto de Huelva, Anita, también pasó por la Tertulia Deportiva para hablar del momento por el que atraviesa el combinado onubense. La sevillana quiso destacar que “en lo económico, estamos ahora en una situación más cómoda con el patrocinio del Puerto de Huelva, pero estamos muy lejos de los presupuestos que manejan la mayoría de equipos, incluyendo los que han ascendido este año. El problema es que la competición está creciendo a pasos agigantados y quien no se suba a este tren en tres o cuatro años no va a poder estar en Primera. La ciudad es la que tiene que hacer ver si quiere que el Sporting siga en la élite”. Después de una década defendiendo los colores del club albiazul, Anita, señala que “he vivido lo peor y estoy viviendo lo mejor. Hace seis años estábamos pensando si cobraríamos o no y ahora el día 1 hemos cobrado”.

Lamenta la de Brenes la falta de respaldo que tiene el club que preside Manuela Romero: “Aquí en Huelva no se quiere lo que se tiene. La gente no conoce al Sporting ni quiere conocerlo”. La delantera sportinguista reconoció que “no me gustaría que el Sporting se convirtiera en parte del Recreativo porque se ha trabajado mucho para que el Sporting crezca y esté donde está”. Sobre los problemas deportivos que atraviesa el equipo, Anita dice que “es el peor momento porque lo dice la clasificación, pero yo no siento eso. No hay mal equipo. Es verdad que hablar de mala suerte podemos hablar un partido y no de tantos, pero a perro flaco todo son pulgas. El equipo estos últimos partidos ha estado a un nivel impresionante y trabaja muchísimo. No se corresponde el trabajo del equipo con la clasificación”. Y argumenta que la falta de puntos se corresponde con “la falta de acierto en ataque de las primeras jornadas, que ha ido mermando la moral del equipo. Es verdad que cabía la posibilidad de que se dieran resultados negativos en casa por el calendario, pero a mí me preocupa lo que está pasando ahora, que las jugadoras están dudando de ellas mismas. La dinámica en la que hemos entrado es difícil porque cuesta mucho salir de ella”. Aunque puestos a buscar razones para creer, Anita indica que “este es uno de los años que mejor veo al vestuario, no hay problemas de nada”. Precisamente por ello reclama “el apoyo de la gente y ver que Huelva quiere al Sporting. Ahora es cuando hay que demostrar el aprecio al club”.