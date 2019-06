Anita se despide del Sporting Club de Huelva tras 10 temporadas

La primera capitana del Sporting Puerto de Huelva, Anita, se ha despedido tras diez temporadas en el club en una rueda de prensa que contó con el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, como maestro de ceremonias. Anita es una de las 13 bajas que ha dado el club, siendo su probable destino el Betis.

Tras dar las “buenas tardes”, el primer edil dio “las gracias por vuestra asistencias” a todas aquellas personas que llenaron la sala de prensa del Consistorio onubense para este último acto de la delantera de Brenes como jugadora sportinguista. Destacó Gabriel Cruz que la “convocatoria tiene un punto de inusual como es que una deportista, una jugadora, se despida de su club, de nuestro club, y de la ciudad de Huelva ante los medios y en la sala de prensa del Ayuntamiento de Huelva, pero esto es así porque se trata de una jugadora muy especial y de un equipo muy especial”.

“Si hay un equipo, un club, que simboliza los valores del deporte, el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso, que representa como nadie a la ciudad de Huelva, y que representa precisamente esos valores es el Sporting, y dentro del Sporting nadie como Anita, que es el ejemplo claro de todo eso de lo que estamos hablando”, añadió.

A continuación tomó la palabra la presidenta del Sporting Club de Huelva, Manuela Romero, que también agradeció la asistencia de los presentes y anunció que iba a ser “breve porque es el día de Anita. Sólo te quería dar las gracias en nombre de todo el club. Cuando llegaste aquel día a probar y pensamos que no eras mala la chiquilla”, sonreía. “Yo creo que has reflejado muy bien y has llevado a gala las ideas de este club: el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo, a jugar con ese tobillo casi hecho polvo hasta que te has recuperado, darlo todo. Por las peleas que hemos tenido, por los grandes momentos, porque es una jugadora con carácter, que es lo que le hace falta al club, estamos muy contentos por tu paso por aquí. Diez años y prácticamente se puede decir que eres de Huelva. Está claro que te deseamos lo mejor, siempre vas a tener aquí, siempre vas a tener un nombre en la historia de este club: el primer gol en el Colombino, el gol 500, la Copa de la Reina, todo para ti... Así que en nombre de todos darte las gracias, desearte lo mejor”.

Por último, el turno de palabra fue para la protagonista, Anita, que quiso “dar las gracias a todos por estar aquí y acompañarme en este día. Primero darle las gracias al alcalde por todas sus palabras”, con quien desde que conoció “se forjó una amistad que siempre me llevaré. Siempre me han tratado genial. Yo prácticamente he crecido aquí, vine muy pequeña y al final por muchas broncas que haya tenido con mis compañeras choquerillas como Jenny, al final me llevo un trocito de Huelva en mí”, aunque quiso quitarle importancia a su marcha recordando la sevillana que “estoy aquí al lado, no estoy lejos. Ahora darle las gracias a Manoli y a todo el club”.

“La verdad es que desde el minuto 1 desde que llegué me han tratado genial, siempre me han hecho ver que esta era mi segunda familia y nunca me ha faltado de nada, siempre que he pedido algo ellos han estado ahí, siempre me han apoyado y es que es muy bonito y a la vez muy triste para mí un día como este, pero que cuenten con el apoyo de todos ellos”, destacó Anita.

Aunque no subió en un primer momento al atril hasta las fotos de familia, quiso tener unas palabras especiales para Antonio Toledo, “por darme siempre esa confianza y ese empujoncito, y dejarme desarrollarme como al final me he desarrollado. Es un día un poco triste para mí, la verdad, bastante. Es una decisión bastante dura, la más dura que he tenido que tomar hasta ahora, pero necesitaba un cambio y creo que era el momento porque no sería justo ni para el club ni para mí, ni para todos los aficionados, que estuviera aquí otro año sin la cabeza realmente aquí puesta”.