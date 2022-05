Alexia Putellas: "Nos hemos repuesto de la 'Champions' y vamos a por la Copa de la Reina"

Alexia Putellas, delantera internacional del Barcelona, dijo este sábado que su equipo ya se ha repuesto de la decepción que supuso perder la final de la Liga de Campeones con el Olympique de Lyon y ahora están centradas en ganar la Copa de la Reina, en cuya final se medirán el domingo con el Sporting de Huelva.

El conjunto azulgrana afronta la final copera con el objetivo de sumar el tercer título de la temporada tras la Liga española y la Supercopa. "Es el último título de la temporada. El equipo está muy motivado, con muchas ganas de ganar y de seguir haciendo historia. La Copa es muy importante pero no por lo que pasó en la final de la Champions, sino porque como somos el Barcelona debemos ganar todos los títulos posibles. Nos hemos repuesto y estamos con muchas ganas", declaró Putellas, en conferencia de prensa.

"Vamos a ir a por todas. Siempre salimos a ganar, eso no va a cambiar, pero es un partido único y en fútbol puede pasar de todo, así que no hay que confiarse", apuntó la delantera del Barcelona, que esta campaña ha tenido menos minutos que en otras ocasiones, aunque su rendimiento ha seguido siendo muy bueno.

"Ha sido una temporada con muchos cambios, han sucedido cosas que han sido intensas y ha habido momentos a los que no estaba acostumbrada. Me he sabido adaptar y he puesto siempre por delante los intereses del equipo para cumplir con mi rol", finalizó.