Con una simple sonrisa ya todo había merecido la pena. Y fueron muchas las que se dibujaron en las caras de cerca de una veintena de menores de la unidad de Pediatría cuando se encontraron entre sus brazos regalos que les entregaban agentes de la Policía Local de Huelva. Por tercer año, esta visita cercana a la Navidad muestra el entusiasmo de los agentes y la sorpresa por parte de los niños que pasan una mañana divertida cargada de momentos que seguro que recordarán con el mejor de los cariños.

No habían transcurrido apenas dos minutos cuando varios de los menores –que se encuentran hospitalizados o asisten a tratamiento en el Hospital de Día Pediátrico– se metieron en la piel de un Policía Local, a juzgar por las gorras oficiales prestadas por los agentes, además de camisetas personalizadas, pegatinas con el escudo de pecho y de hombro, y el carné de policía infantil. No hubo forma más sencilla de que los niños se olvidaran de todo su alrededor durante unas horas. Las sorpresas no quedaron ahí. Además de los regalos –gracias a El Corte Inglés y Aguas de Huelva– los menores recorrieron, en pequeños vehículos eléctricos, una pista de educación vial montada en el interior del Hospital Juan Ramón Jiménez. Y por si fuera poco, a las fotografías para el recuerdo se sumaron las que se hicieron en los vehículos oficiales de la Policía Local. Hacer sonar la sirena, manejar las señales luminosas, hablar por la emisora y ponerse los cascos de moto fueron algunas de las acciones con las que disfrutar estos pequeños agentes de la autoridad.

Es un momento “emocionante”, aseguró el jefe de la Policía Local, Rafael Mora, ya que cuando llegan al hospital –agentes que viven en la calle situaciones difíciles– “la ilusión de estas miradas lo pagan todo”. Mora apuntó que el objetivo es traer “un poquito de ilusión”, antes de agradecer a sus compañeros que se haga posible esta iniciativa.

“Son tres años de una iniciativa que nace de la Policía Local de Huelva, que quiere expresarle todo el ánimo y cariño en estas fechas a los niños que tienen que estar aquí. Esto dice mucho del talante y de la calidad humana de nuestra Policía Local”, apuntó el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Por su parte, la delegada de Salud, Manuela Caro, señaló que “este tipo de actividades hace un poco que se le quite el miedo al hospital y haya un acercamiento humano hacia los enfermeros y los médicos”.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación navideña del Hospital Juan Ramón Jiménez. Así, durante esta semana las voces de tres coros amenizarán la estancia de los pacientes y familiares en las diferentes plantas del centro, así como del Vázquez Díaz. Lo harán el Coro Joven de las Hermandad del Rocío de Huelva, el Coro Aire del Camino; habrá un popurrí de la Ampa Bollullos del Condado. Estas actuaciones a la ya realizada por la Asociación de Mayores de Punta Umbría en el Vázquez Díaz. Otro de los puntos fuertes de estas navidades será el día 23 con la llegada de Papa Noel gracias a los Bomberos de Huelva. Los actos finalizarán con la llegada de los Reyes Magos el día 5.