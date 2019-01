Noventa y tres años del vuelo del Plus Ultra

Palos de la Frontera conmemoró el 93 aniversario de la partida del Plus Ultra. A las 07:55 del 22 de enero de 1926 el hidroavión despegó del puerto palermo para atravesar el Atlántico con destino a Buenos Aires, una gesta aeronáutica que se revivió ayer en La Rábida junto al monumento del Ícaro, que rinde homenaje a los cuatro aeronautas que hicieron posible este hito en la historia de la aviación: Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada.

El acto ha estado organizado por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera y el Club Social Plus Ultra, en colaboración con el Ejército del Aire, la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana y la Real Sociedad Colombina.Los actos comenzaron el sábado con la conferencia titulada La Tecnología del Plus Ultra, un reto de su época, a cargo del José Carlos Macías Díaz, licenciado de la Marina Civil y director del Centro Nacional de Formación Marítima del Instituto Social de la Marina de Isla Cristina.

En aquella época era cuando se estaba comenzando con los grandes retos de la aviación y era tecnológicamente muy difícil realizar un viaje tan grande como el que se hizo, 10.270 kilómetros, en un tiempo de 59 horas y 41 minutos de vuelo, lo cual era toda una aventura.

En la mañana de ayer domingo sobre las doce de la mañana y frente al Ícaro, en La Rábida, tuvo lugar el acto principal de esta efemérides, que comenzó con la intervención de las autoridades. El Ícaro es un monumento hecho en bronce, que donó el pueblo de Argentina al pueblo de Palos de la Frontera, y allí se depositó la tradicional ofrenda floral a los tripulantes del hidroavión.

Participó en los actos el Ejército del Aire con sede en el acuartelamiento de Tablada-Sevilla, presididos por Enrique Jesús Biosca Vázquez, general director de Enseñanza, mando de personal del Ejército del Aire. El acto debería haber terminado con la exhibición de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (Papea), pero ésta no pudo finalmente realizar el salto con la bandera de España debido al viento.

El alcalde, Carmelo Romero, destacó que “Palos está encantado de recordar su historia, de no perder su identidad. El vuelo del Plus Ultra lo que hizo fue rememorar ese viaje de Cristóbal Colón, que hizo con las tres carabelas saliendo también desde el puerto de Palos, que cruzó también el Atlántico, y llegó hasta América. Eso es lo que quisieron los aviadores del Plus Ultra, eso es lo que quiso el Gobierno de España en aquella época”.

Romero lamentó unas declaraciones recientes del presidente del Puerto de Huelva, José Luis Ramos, en las que “afirmaba que el Plus Ultra salió desde el puerto de Huelva”. El alcalde apuntó que hay personas “que quiere robar la historia de Palos, como la gente de Sevilla que decía que las carabelas salieron desde el Guadalquivir, pues ahora encima también lo hace gente de aquí, como el presidente del Puerto de Huelva”.

Quedan pocos años para el centenario del vuelo y Romero anunció recientemente que ya se está elaborando un programa especial y la realización de un Museo del Plus Ultra, y si es posible con la reproducción a tamaño natural del hidroavión en ese espacio.