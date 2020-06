“Huelva es un destino que ofrece de todo y, desde esa perspectiva, no defraudará a nadie que nos visite”

El Consejo Empresarial de Turismo (CET) de la Federación Onubense de Empresarios es el órgano de asesoramiento de la FOE en materia turística y tiene como misión la coordinación, promoción y desarrollo del sector turístico provincial. Luis Arroyo, además de representar a la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Huelva, asume la presidencia del CET desde 2017.

-¿Qué objetivos promueve el Consejo de Turismo de la FOE?

-El Consejo Empresarial de Turismo es un órgano consultivo dentro de la Federación Onubense de Empresarios compuesto por Asociaciones sectoriales directamente relacionadas con el turismo, como agencias de viajes, hoteles, restauración, chiringuitos, actividades complementarias, transporte de viajeros, alojamientos rurales, campos de golf y Asociaciones de carácter comarca como la de turismo de naturaleza de la comarca de Doñana (ATENA) y la de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (AETS).

Dicho Consejo se reúne para debatir propuestas, proponer acciones comerciales, además de defender los derechos de los empresarios ante las administraciones competentes.

Asimismo, el Consejo de Turismo representa al sector empresarial de la provincia en los Consejos y Comisiones de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), a nivel autonómico, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a nivel nacional, en los que participamos activamente.

-¿Cómo valora la situación actual del sector debido a la crisis?

-Hay que tener en cuenta que hemos vivido circunstancias muy excepcionales en el sector, con el 100% de las reservas anuladas y donde las agencias de viajes empezaron a principio de Marzo a repatriar clientes de forma precipitada que estaban porque se empezaban a cerrar fronteras, realizando en este sentido una labor digna de admirar.

Se han vivido semanas muy complicadas, donde todo el sector turístico se quedó totalmente parado. Ver prácticamente la totalidad de la flota aérea mundial en tierra, han sido imágenes impactantes.

Hemos perdido una estación del año muy productiva en nuestro sector y en nuestra provincia. La cancelación de la Semana Santa, El Rocío, todas las romerías y celebraciones de todo tipo, ha sido un varapalo para el sector. Hay que tener en cuenta que, precisamente, este periodo es el que mayor número de reservas se producen de cara al verano, que también se ha perdido.

Aun así, después de todo lo pasado, somos positivos y estamos trabajando para tratar de salvar en parte la temporada. Pero tenemos muchas circunstancias que nos afectan directamente y en las cuales está el devenir de nuestras empresas y que no dependen de nuestro trabajo, sino de decisiones del Gobierno.

-En ese sentido, ¿qué líneas están desarrollando para reactivar el turismo?

-Actualmente nuestra mayor preocupación es la ampliación de los ERTEs por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre, para que podamos salir de esta situación incorporando a trabajadores conforme vayamos recuperando la actividad. Las ayudas por cese de actividad de empresas que ahora mismo han reducido su actividad hasta casi el 80% y otros tipos de reducciones fiscales que faciliten a las empresas a remontar el vuelo.

En todo este periodo nos hemos reunido en varias ocasiones con la Ministra de Turismo, Reyes Maroto, a quien le hemos pedido que se impulsen campañas de comunicación en el exterior con mensajes positivos sobre nuestras bondades que no sean contradictorios y que sean consensuados a nivel europeo para crear seguridad y confianza en el turista, además de otras de promoción interna de consumo dirigida al turista nacional en esa misma línea.

Además, hemos propuesto la creación de bonos de reactivación del turismo, algo parecido al Imserso, a cambio de desgravaciones fiscales mediante el IRPF, como se hacen en otros países. De esta forma se ayudaría a reactivar el sector mediante el consumo de turismo nacional.

Y es que el sector necesita también de ayudas para implantación de todas las medidas sanitarias recomendadas y ofrecer al cliente las máximas garantías.

-Precisamente, sindicatos y FOE han elaborado un documento conjunto que recogen medidas transversales y sectoriales dirigidas a reactivar la economía provincial ante la crisis derivada del Coronavirus. ¿Se sienten escuchados por la Administración?

-Me gustaría destacar que es necesaria la reactivación de los sectores productivos y la unión entre sindicatos y empresarios es fundamental. Con ello se pone de relieve que estamos haciendo bien las cosas. Consideramos que el Gobierno no está atendiendo a todas las reivindicaciones que los agentes sociales estamos proponiendo. Nos encontramos todos en el mismo barco y falta que nos echen un cable porque si no, no vamos a llegar a buen puerto.

"Está en nuestras manos ayudar a parar la destrucción de empleos consumiendo en empresas locales"

-¿Considera que el sector se va a tener que reinventar ante un panorama que, previsiblemente, va a volver a repetirse?

-Obviamente algo hemos aprendido. Los empresarios hemos realizado una gran apuesta en materia sanitaria con respecto a las medidas higiénicas en hoteles y restauración y, por supuesto, han venido para quedarse. Con estas medidas será más difícil un rebrote. Es la primera vez que hemos vivido algo tan grave, pero ya tenemos la lección aprendida.

La paralización total del país ha sido nefasta y la crisis sanitaria está derivando en una crisis económica que todavía no hemos podido valorar en toda su dimensión. Ante la posibilidad del rebrote, se debería controlar el área afectada, como en su momento se hizo en Italia con la región del norte de Italia, pera no paralizar un país entero. Países como Alemania, han controlado la crisis sanitaria sin paralizar la actividad económica.

-¿Le gustaría lanzar un mensaje para las personas que tengan a Huelva en su punto de mira turístico?

-El turista este año busca destinos no masificados, tranquilos y seguros. Huelva cuenta con numerosos espacios naturales y más de 100 kilómetros de playas muy amplias, la cual se está organizando con una excelente planificación de acceso e higiénica. Esto nos lleva a ser un destino bastante acertado con lo que el turista exige actualmente, es decir, baja o nula incidencia de COVID-19 -los casos han sido muy puntuales y porcentualmente ínfimos-, por lo que esperamos una situación bastante halagüeña. Tenemos sol, playas, sierra y una gastronomía autóctona reconocida a nivel internacional. Huelva es un destino que ofrece de todo y, desde esa perspectiva, no defraudará a nadie que nos visite.

-Por último, ¿qué le diría a la ciudadanía?

-El sector turístico ha estado muy afectado y hemos pedido, a todos los niveles, que consumamos localmente. Que vayamos a la agencia de viajes de proximidad donde dejarse aconsejar por profesionales que están ahí para cualquier incidencia, reservemos un hotel de nuestra provincia y, en vez de buscar un todo incluido, disfrutemos de la gastronomía local en los restaurantes o chiringuitos.

En Huelva y provincia contamos con numerosas actividades complementarias con tirolinas, que unen España y Portugal, paseos a caballo, rutas de bicicleta, senderismo, actividades náuticas, paseos en catamarán y barco, visitas a bodegas con solera, podemos conocer el mundo del toro en ganaderías, visitar rincones espectaculares de la sierra. Es que tenemos tanto que ofrecer...

Hay que ser consciente que esta situación vivida ha afectado al sector empresarial y, consecuentemente, al laboral y está en nuestras manos ayudar a parar la destrucción de empleos consumiendo en empresas locales.