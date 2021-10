¿Puede un territorio ser sostenible con infraestructuras deficientes?

El crecimiento económico, desarrollo social y el cuidado del mundo en el que vivimos depende, entre otras muchas cosas, de que vivamos en entornos sostenibles. La sostenibilidad va más allá de lo que a priori nos viene a la mente, relacionado con la naturaleza y, en la mayoría de los casos, “lo verde”. Ser sostenible es, también, entre otras cosas, no tener infraestructuras deficientes, tal y como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Por ello, Huelva necesita el desdoble del túnel de San Silvestre para serlo.

Que Huelva siga contando con esta infraestructura, con exactamente medio siglo de vida, “que no se haya modernizado ni adaptado a los tiempos en los que vivimos, es preocupante”. Según explican desde la Plataforma por el Túnel de San Silvestre, “el túnel se construyó para una realidad distinta, en la que Huelva no era ni una décima parte de lo que es hoy, cuando hemos multiplicado nuestra población, crecido a nivel industrial, turístico, agrícola…”.

El túnel de San Silvestre no es actualmente una infraestructura resiliente. Lo sería si fuese capaz de responder y atender a las necesidades de sus usuarios ante un peligro –el principal usuario del túnel es el 80 % de los hogares de la provincia de Huelva, unas 350.000 personas–. “Actualmente no está garantizado, puesto que no existe alternativa al túnel, si el agua que actualmente circula por él deja de poder hacerlo porque el túnel colapsa, no puede hacerlo por ningún otro sitio”. La solución a esta situación es que la infraestructura contase con un desdoble, un túnel en paralelo que garantizara el suministro del agua para Huelva y la convierta en un territorio sostenible.

El actual túnel se aprobó con una capacidad de transporte que actualmente es limitada, de 10 m3 por segundo, y “tiene un grado de deterioro que nos preocupa”. Para seguir haciendo llegar el agua para el consumo humano, la industria, el turismo o la agricultura necesita con urgencia un desdoble, paralelo al actual. Los apenas 8 kilómetros de túnel “han cumplido su vida útil, pero ahora, Huelva es otra y no puede seguir dependiendo de una infraestructura con 50 años, sin mantenimientos ni revisiones, que en cualquier momento nos puede dejar sin agua a todos”.

¿Puede permitirse Huelva contar con una infraestructura deficitaria mucho más tiempo, que además es esencial para la distribución de sus recursos hídricos? El cuello de botella que es actualmente el túnel de San Silvestre “podría acabar con el desarrollo económico y social de Huelva, además de hacer que no salga agua de nuestros grifos durante mucho tiempo”.

Para unir fuerzas y que el desdoble del túnel de San Silvestre sea pronto una realidad se ha creado la Plataforma por el Túnel de San Silvestre, formada por 12 comunidades de regantes de la provincia de Huelva; la Universidad de Huelva; la Diputación de Huelva; la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado; Giahsa; Aguas de Huelva; AIQBE; el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva; la Asociación Provincial de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva); Asociación Provincial de Citricultores; la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua); la FOE; Cooperativas Agro-Alimentarias en Huelva; los sindicatos CCOO; UGT; UPA Huelva; Asaja Huelva; Interfresa; COAG; CREA; la Cámara de Comercio de Huelva y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.