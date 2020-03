Adiós a las gafas y las lentillas

A partir de ahora todos los onubenses que lo deseen podrán corregir sus defectos de visión sin salir de su ciudad y con las garantías de ser tratados en un entorno hospitalario como es Quirónsalud Huelva.Desde el pasado mes de febrero, el Hospital Quirónsalud Huelva ha puesto en marcha la primera Unidad de Cirugía Refractiva de la provincia para corregir los defectos de la visión como son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, dirigido por el doctor Rafael Gil Piña, con una gran experiencia en campo de la cirugía oftalmológica que une a la última tecnología en el campo de la cirugía refractiva, el femtosegundo. Es un láser 100% que evita los posibles riesgos del corte con cuchilla que utilizan otras técnicas. “En cirugía refractiva no todo lo que se ofrece en el mercado es lo mismo”, explica Rafael Gil Piña, jefe de oftalmología de Quirónsalud Huelva, “es muy importante explicar al paciente la técnica que se le va a aplicar en cada caso, no todas las técnicas son iguales ni ofrecen los mismos resultados. El precio que vemos publicitado no puede desviarnos de lo verdaderamente importante, que es la técnica que nos aplicaran para corregir nuestros defectos de visión”.

Son cirugías ambulatorias en las que el paciente se opera y se marcha a casa en el mismo día “y con una resolución prácticamente inmediata, es decir, la calidad visual es bastante rápida gracias al láser femtosegundo”, tanto prosigue el especialista, que a las doce horas desde la intervención “el paciente llega a tener una visión cercana a la unidad”. Se operan los dos ojos a la vez y cada intervención suele durar unos siete minutos, aunque el tiempo total en el hospital suele ser de una o más horas, ya que antes de pasar al quirófano son necesarios una serie de preparativos, y después de operarse debe permanecer en una sala de postoperados durante 15 minutos.

La técnica más segura

Esta técnica combina la exactitud y el control en la eliminación del tejido corneal mediante el láser excimer y las ventajas de aplicarlo directamente en el interior de la córnea en lugar de la superficie corneal, como se hacía anteriormente. “Se consigue la remodelación de la superficie corneal que corrige definitivamente los defectos de la refracción ocular empleando cirugía láser de principio a fin, y es que con el láser de femtosegundo se prescinde del uso de cuchilla para el corte”, insiste el doctor. Es una técnica con sensor de movimiento, de manera que “se extrema la seguridad de la intervención”. Además, es un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria y con anestesia tópica (solo colirio).

Mayores de 50 y con presbicia

El láser no estaría indicado a las personas con presbicia por encima de 50 años, sobre todo hipermétropes, en este caso estaría indicada la cirugía con lente intraocular. Esta cirugía tiene una duración de 8-10 minutos, también utiliza anestesia local tópica, (solo gotas) sin puntos y sin oclusión del ojo una vez operado. En la mayoría de los casos la recuperación visual es en 24-48 h y con una gran ventaja: al haber facoemulsificado el cristalino ya la graduación no puede variar por lo que es una cirugía definitiva, para siempre y si se implanta una lente trifocal se recupera la visión lejana, intermedia y cercana, sin necesidad de gafas.

Las pruebas previas nos indicaran que pacientes son susceptible de esta cirugía que también se puede hacer bilateral, por lo que en 20 minutos se puede recuperar la visión a todas las distancias y de forma definitiva. En Quirónsalud Huelva, el servicio de oftalmología, dirigido por el doctor Gil Piña, es un servicio referente en Andalucia en implante de lente trifocal.

Este servicio, además de la Unidad de Cirugía Refractiva, cuenta la Unidad de Glaucoma, de Retina, de Estética Palpebral, de Cataratas, de Ojo Seco, de Estrabismo y Neuro-oftalmología con especialistas altamente cualificados y formados en cada una de estas áreas.

El paciente cuenta con la tranquilidad de estar en manos de grandes profesionales y dentro de un entorno hospitalario de garantía.