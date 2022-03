El agua como eje fundamental

En la provincia de Huelva, hasta 1983, únicamente se regaba con agua de pozos de los acuíferos 25 (Ayamonte), 26 (Niebla) y 27 (Almonte Marisma) que comenzaban a estar en mal estado y el agua era escasa. A partir de ese año la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de acuerdo con la Ley de Aguas comenzó a autorizar anualmente “riegos a precario” los primeros en Cartaya, Lepe y Palos de la Frontera, ello fue el comienzo a una larga etapa de cooperación publico-privada para, de acuerdo con la Ley Gasset de 1911 que estaba vigente, promover-impulsar infraestructuras hidráulicas para aumentar las reservas de agua aprovechando la alta pluviometría de media 1.260 mm/m2/año en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, pero de acuerdo con los principios de la nueva cultura del agua entonces incipiente, paralelamente se hizo una política de ahorro mediante “control de los consumos” y otras medida ambientales.

Los primeros convenios de los Ayuntamientos de Cartaya, Lepe, Palos con la Confederación Hidrográfica del Guadiana fueron en 1983 para regar a precarios parcelas de los agricultores locales que luego se organizaron en las primeras comunidades de regantes onubenses. En ellos los agricultores se comprometían a poner contador en cada parcela, medir agua consumida, abonar un canon igual para todos los usos de 6 pts/m3 consumido que incluía el recuperar el 50% del costo de las obras presas y canales. En Huelva se fue precursor de lo que la Directiva Marco del Agua de la UE estableció en el año 2000 y fue transpuesto en la Ley de Agua de 2010.

En estos años, usuarios y administraciones competentes en agua y regadíos, trabajaban en el marco de la Junta de Explotación del Sur y de la mano del delegado de la CH-Guadiana en Huelva, el ingeniero Pablo Murga, gran conocedor de las cuencas de los ríos de Huelva, se trabaja con Alfredo Granado en el Documento 2/95 de CHGu que fue redactado por Pablo Murga y Alfredo Granados bajo el titulo “Recursos y necesidades hidrológicas de la provincia de Huelva”, que estudia, evalúa y justifica las infraestructuras hidráulicas necesarias para regular y aprovechar el agua de lluvia de la Sierra, de los ríos Piedras, Chanza, Odiel y que es la base para en 1998 aprobar el Plan Hidrológico Guadiana II y la Ley 10/2001. Plan Hidrológico Nacional en el que se declara de interés general de Estado las presas del Alcolea, Coronada, Pedro Arco así como el recrecido del Canal del Granada con el Túnel de San Silvestre incluidos y el Anillo Hídrico de Huelva, algunas de ellas aun están en fase de proyecto o ejecución pendientes de finalizar. Destacar los trabajos de la CHGu suscritos por Federico López Zafra sobre la presa de Alcolea y Coronada.

Aquellos fueron años de grandes avances en el que se han ejecutado las obras de presas como Chanza, los Machos, Jarama -la presa del Corumbel la construyó el IARA y la del Sancho ENCE- y mención especial requiere la presa de Olivargas en la cuenca del río Odiel, para el tratamiento del mineral de la Mina de Almagrera, del INI sus obras se ejecutaron en 1982, su director el ingeniero Antonio Guijarro Franco experimentó en laboratorio y luego constató con la realidad de los hechos que el agua embalsada era “pre-potable” aunque al río se vertían lixiviados de agua ácida de minas abandonadas ya que al ser embalsada se producía una mejora de calidad por autodepuración natural, por efectos físico-químicos y de inhibición bacteriana. Lo mismo ha sucedido en las presa del Chanza y Andévalo a los que llegan lixiviados de minas abandonadas y sin embargo hoy su agua de utiliza sin tratar para riegos y para uso urbano mediante un tratamiento de una ETAP.

En Huelva, en la programación de regadíos sostenibles, se han tomado decisiones ambientales que ha permitido que la superficie a regar se ajuste al agua disponible. En el resto de España se ha hecho al contrario y mal. Por ello en Huelva, primero se aprobó y ejecutó la planificación hidrológica y con el agua disponible se programó la Unidades de Demanda Agrarias con dotaciones entre 3.500 y 4.300 m3/ha/año, las más bajas de España, que necesitan reajustes y ser todas igualadas a la mayor, y aunque los regantes piden 6000 m3/ha/año, hemos acordado en Corehu, lo que permita la disponibilidad de agua.

En 1987 se declaró de interés general de Estado las obras de la Zona Regable del Chanza en toda la Costa Occidental de Huelva a los que se le asignó el aprovechando de las aguas de la presa del Chanza (1985) para abastecer núcleos urbanos, industria y regadíos. Fruto de esta política para el desarrollo rural y agrícola sostenible en términos ambientales, sociales y económicos, COPREHU diseñó un modelo de “regadíos privados a la demanda de los agricultores”, promovidos por comunidades de regantes que tienen reasignación y concesión de agua, cambio de cultivo de las tierras a regar y AAU de obras a realizar. De ello, en estos momentos, 12 comunidades de regantes de Huelva en estos 32 años han puesto en riego con agua superficial 54.672.40 has, pero desde la Ley 10/2001 PHN y los planes hidrológicos de demarcación Guadiana II y los sucesivos del TOP+Chanza, están planificadas Unidades de Demanda Agrarias hasta 98.872,24 Has, en ello se incluyen las 26.000 has de Alcolea y las 18.199,82 has que según el Gispar se riega con agua de pozos de los acuíferos: 25 Ayamonte y 26 Niebla, de éstos, parte serán sustituidos por agua de Alcolea.

Infraestructuras Hace falta que se ejecuten las obras de la Presa de Alcolea y la del Canal de Trigueros

A estos se añade las 9.500 has del Plan Especial de Regadíos al Norte de la Corona Foresta de Doñana para lo que solo es necesario ejecutar lo acordado en la Ley 10/2018 de transferencia de 19,99 hm3 del TOP al Guadalquivir. El BOE ha aprobado constituir la Comisión Técnica de Transferencia. Solo queda nombrar representantes y que se apruebe por el Ministerio de Transición Ecológica financiación pública para la ejecución de las obras del Anillo Hídrico Condado con las conducciones para que el agua llegue a su destino a financiar con fondos FEDER, y las redes de riego a financiar con fondos FEADER, para consolidar regadíos para que se puedan recargar el acuífero 27 cerrando pozos para protección de Doñana. Ambos se pueden financiar con fondos Next Generation.

Para culminar el desarrollo de lo aprobado por la planificación hidrológica y de regadíos hacen falta que se ejecuten las obras declaradas IGE, es decir la Presa de Alcolea y Canal de Trigueros, el desdoble del Túnel de San Silvestre, la normalización y ampliación de los Bombeos de Boca Chanza, el Anillo Hídrico del Condado, la Presa de Pedro Arco, la ampliación de la Presa del Andevalo… Es muy importante destacar que en estos momentos cuenta con financiación del Estado el Túnel de San Silvestre, y de la Presa de Alcolea y Canal de Trigueros la Junta de Andalucía aporta el 50%, prestando garantía a créditos que amortizan los usuarios del agua recuperando costes, fórmula que puede extenderse a otra obras pendientes.

En estos momentos, COREHU trabaja porque se apruebe el Plan Hidrológico TOP+Chanza y que sea el mejor para consolidar los regadíos sostenibles ejecutados y mantener lo aprobado en anteriores planes, y para que sea el mejor, es necesario mantener todas las obras de infraestructuras pendientes de ejecutar. Del Túnel de San Silvestre os remite a lo que dice la Plataforma que muy bien impulsa sus obras.

De la Presa de Alcolea, cada vez son más los que apoyan su finalización, ya que tiene DIA aprobada y vigente al igual que el Convenio de Regulación de 2007, el coste actual con el Canal de Trigueros está en 232 millones de euros, mas las redes de riego a 5.000 euros/ha a lo que hay que descontar el 50% de fondos FEADER. Esta obra es indispensable ya que regulará el río Odiel, el más caudaloso de Huelva con sus grandes avenidas, y por ello en el Plan de Gestión de Riesgos por Inundaciones figura el río Odiel como el Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones (ARPSI) mas crítica donde se encuadra el 84% de población afectada en la provincia de Huelva, y que es la que presenta más peligrosidad que se evita construyendo la presa de Alcolea para laminar las grande avenidas y permitirá que los 200 hm3/año de agua dulce de lluvia que actualmente se pierden en el mar sirvan para paliar los efectos del cambio climático, de la falta de agua, la única alternativa a Alcolea será aprovechar el agua tratada en desaladura con un elevado coste energético y ambiental.

La Junta de Andalucia en el PH-TOP+Chanza mantiene con firmeza la presa de Alcolea, y ante la demora del CEDEX en emitir el informe sobre la calidad del agua que se el MITERD le encargó en marzo de 2020 y ante las demoras en entregarlo al responsable de Explotación del TOP, José Antonio Remesal le ha designado responsable del encargo de gestión para redacción de Estudio y Plan de Restauración de la Cuenca del río Odiel (Huelva) afectado por drenajes ácidos de minas abandonadas (NºEsp 5/2020/ES) en el que se está convencido se van a resolver las dudas y va a garantizar que el agua de la presa de Alcolea sea aún de mejor calidad que la que se consume de las presas de Olivargas, Chanza, Andévalo que ya es “pre-potable” sin más que por efectos de la “autodepuración natural por efectos físico-químicos y de inhibición bacteriana”.

Se necesitan los 200 hm3 de agua regulada por Alcolea, con el fin de tener en Huelva mayores garantías en la disponibilidad de agua para todos los usos, que en Huelva a pesar de la sequía se está en más de dos años con más del 52% de las reservas de los embalses. Alcolea y los Bombeos de Bocachanza son piezas clave en el Plan Andaluz de Sequía PAS para Huelva como fue en la pertinaz sequía de 1991-5, en la que en barco se suministraba agua a Cádiz y otras. Los informes para evitar que empeore el actual estado de pre-alerta recuerdan la necesidad de la presa de Alcolea.

También es fundamental Alcolea para mejorar el estado del agua de los acuíferos del 26 (Niebla) y del 27 (Almonte-Marismas). Alcolea es imprescindible para disponer de agua para la transferencia de los 19,99 hm3 necesarios lo dice la Ley 19/2018 que para hacerla viable es obligado que esté atendidas las demandas y concesiones de agua vigentes y para ello insta a los poderes públicos a finalizar la presa de Alcolea y ampliar Bombeos de Bocachanza.

En España, en Andalucía y en Huelva se está en un momento clave para la salida de las crisis, pandemia y guerra, para afrontarla mediante una transición hidrológica justa. Para ello es muy necesario un dialogo sereno y riguroso, con argumentos y documentado y evitando enfrentamientos en el que participen los usuarios de agua y las tres administraciones, que deben ser apoyado por partidos políticos y agentes socioeconómicos. Se trata de aprovechar la oportunidad que nos brinda las medidas para la reactivación, proceso que en Huelva tiene un pilar muy importante en la consolidación la ejecución de los regadíos previstos en las Unidad de Demanda Agraria del vigente PH-TOP.

Por ello, COREHU toma como punto de partida lo consensuado en la reunión del 22-7-2021 entre DG Agua de MITERD y SG Medio Ambiente de Junta de Andalucía con los usuarios COREHU y MAS-GIAHSA, tenemos que aprovecha cada oportunidad para trabajar por la Unidad de Acción por la Infraestructuras Hidráulicas necesarias en Huelva. Se debe reactivar un marco de diálogo para trabajar juntos en el desarrollo de los grandes retos que tenemos los agricultores-regantes en Huelva. Debemos coordinar las medidas y acciones entre todas las partes interesadas en cada caso a través de:

En los órganos de participación en la redacción de un buen Plan Hidrológico Tinto-Odiel-Piedras+Chanza, diálogo sobre todos los temas importantes pendientes para la solución requerida: medidas ambientales para mejorar la calidad del agua de los ríos en la Faja Pirítica, infraestructuras hidráulicas necesarias, dotaciones de agua para riego y modificaciones de características de concesiones y gobernanza para aprovechar la digitalización y los avances para la eficiencia hídrica y energética.

En la Comisión Técnica de Tranferencia de los 19,99 hm3 de agua de la DTOP a la DCHG. Se debe centrar en otorgar las concesiones de agua trasvasada para sustituir agua de pozo para consumo y riegos de las parcelas autorizadas, asi como en la financiación por el Estado a través de la CHG y/o SAIASA para ejecutar las obras del Anillo Hídrico del Condado (Fondos FEDER) y por las CCRR de las redes de riego (Fondos FEADER) en ambos casos son posibles también los fondos Next Generation.

Comisión de Seguimiento de las obras de presa de Alcolea y Canal de Trigueros debe desbloquear la finalización de la presa de Alcolea, aprobar el proyecto ejecutado y la redacción del proyecto de Canal de Trigueros, la Junta Central de Usuarios de Alcolea y Acuífero Niebla en paralelo debe continuar con proyecto y cofinanciación con fondos FEDER de las redes en sectores de rigor en el marco de la cooperación público privada y si ACUAES no esta en condiciones de ejecutarla que se le encomiende a la Junta de Andalucía como ha requerido la Consejera de Agricultura de GP y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo.