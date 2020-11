La pandemia y aplazo de elecciones

La pandemia y sus horarios

Con el nuevo toque de queda y las restricciones horarios en la vida social, todos pensaban que a las seis de la tarde las iglesias iban a estar cerradas. Al final prima la libertad de cultos para que puedan permanecer abiertas. Lo cierto es que entre semana quienes principalmente acuden a los templos son los mayores, a los que habría que decirles que se quedaran en casa y los fines de semana promover horarios para ellos y celebraciones en las que los contactos sean los mínimos.

Función a Jesús de la Providencia a las 12:00

La Hermandad de la Santa Cruz celebró ayer la solemne función en honor a Nuestro Señor Jesús de la Providencia en la parroquia de la Inmaculada Concepción, oficiando José Manuel Barral Martín. La cofradía también celebró el piadoso ejercicio de las Cinco Llagas. Unos cultos en los que las imágenes de la cofradía permanecieron en la capilla bautismal de la parroquia, donde se encuentran al culto. Destacando el hecho de que se celebrara a las 12:00 horas.

Elecciones en El Rocío

Al final las elecciones en la Hermandad del Rocío de Huelva se ven afectadas por toda la cuestión de restricciones por la pandemia. Es la única junta de gobierno a la que no se le aplicó la prórroga hasta junio marcada por el Obispado para resolver esta situación. Aquí las prisas ha llevado a la convocatoria electoral, cuando la actividad se ha reducido y esta urgencia no estaba justificada. Ahora se aplaza al día 24, pero no hay que olvidar que están llamados a votar 4.000 personas, así que no será fácil la convocatoria y todo lleva la pinta de otro posible aplazamiento.

San Sebastián de Cartaya

El Patrón de Cartaya no saldrá en procesión, así se acaba de anunciar. A San Sebastián se le dedicará sus cultos y habrá ofrenda floral. Esto parece que es lo que ocurrirá en toda la provincia de Huelva, donde se debería tener en este tiempo una mirada muy de fe, sabiendo que es el abogado de tantas epidemias padecidas por la sociedad a lo largo de la historia. Así que este año debería ser muy especial para celebrar la fiesta de San Sebastián en plena pandemia, aunque sea en sus parroquias.

Y una rosa

La Hermandad de la Borriquita ha recibido una rosa de la Virgen del Rocío, que formó parte de su exorno con ocasión del Rocío Chico de 2014, para la Virgen de los Ángeles, que en el frontal de su paso de palio lleva una Virgen del Rocío.