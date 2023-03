La nueva junta de gobierno de la Hermandad del Gran Poder de Nerva toma posesión

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor de Nerva ya cuenta con una nueva junta de gobierno, con José Antonio Roncero como hermano mayor, tras las últimas elecciones celebradas en la Parroquia de San Bartolomé y posterior toma de posesión en la misa oficiada por el párroco y director espiritual Pawel Kaím.

Entre los objetivos que se marca para el mandato que ahora inicia se encuentran: levantar la Semana Santa nervense; fomentar la devoción a las imágenes, haciéndolas cercanas a sus hermanos; recuperar a los costaleros que se perdieron, a esos cientos de hermanos que se fueron, nazarenos, penitentes, Cruz de Mayo Infantil (la cantera de la Hermandad), el Quinario del Gran Poder, etc.

A Roncero le acompañan en esta nueva etapa los siguientes hermanos con sus respectivos cargos: Jerónimo Delgado (Tte. hermano mayor), Raquel Desirée (secretaria), Alejandro Fuentes Vaca (vicesecretario 1º), Óscar López (vicesecretario 2º), Pilar Solís (tesorera), Soraya Canto (vicetesorera), José Ramón Gamonal (vocal de Culto y Espiritualidad), Ana Domínguez (vocal de Culto y Espiritualidad), Julia María Moreno (vocal de Formación), Juan Antonio Fernández (vocal de Caridad), José Luis Cabeza (vocal de Manifestaciones Religiosas), Juan Ramón Henares (vocal de Costaleros 1º), José Macarro (vocal de Costaleros 2º), Manuel López (vocal de Nazarenos) y Eva Mª Rodríguez vocal de Priostía).

En sus primeras palabras como nuevo hermano mayor, Roncero agradeció los años de dedicación, “desde el cariño”, de su predecesora y adelantó varias novedades para la nueva etapa que se abre ahora, como la procesión de Semana Santa, que volverá a trasladarse al Viernes Santo, y el Vía Crucis, con el Gran Poder y los rezos de Madre Luisa. También adelantó que el XXV Pregón de Semana Santa, previsto para la tarde del sábado 25 de marzo, correrá a cargo de su vicesecretario primero, Alejandro Fuentes Vaca.

José Antonio López Roncero (9 de septiembre de 1971) está bautizado y realizó la comunión y confirmación en la Parroquia de San Bartolomé. Formó parte como vicesecretario de la primera junta de gobierno, tras su fundación en 1988, con Francisco José Carrión, como hermano mayor. 20 años después, lo hizo como Tte. de hermano mayor, en la junta de gobierno con José Borrallo como hermano mayor.

También ha sido costalero desde los comienzos de la Hermandad, con 17 años, llevando al Gran Poder, junto a José Antonio Valle, Miguel Ángel Vázquez, Miguel Ángel Arias, José Luis Pérez Palanco, entre otros. Precisamente, la Hermandad del Gran Poder le reconoció sus primeros 25 años de costalero con una placa conmemorativa en 2013.

En los años en los que no ha pertenecido a la junta de gobierno, no ha dejado su vínculo con la Hermandad, organizando Vía-Crucis, Quinarios, Misas, etc. Y desde que regenta su floristería, ha sido quien se ha encargado de engalanar los pasos con flores. “Por mi profesión, estoy siempre vinculado a las hermandades, y a sus juntas de gobierno, e incluso con algunas ya se crea ya un vínculo de amistad-familiaridad”.

Recuerda haber empezado con Aurori Losada, cuando les daban las 9 de la mañana del día siguiente, del Jueves Santo. “Eran otros tiempos donde se montaba el miércoles por la tarde y se desmontaba el sábado del tirón”, recuerda.

Al margen de la Hermandad del Gran Poder, también ha formado parte de la junta de gobierno de San Antonio durante casi diez años. Y con San Bartolomé hasta 2022, ha sido costalero del Santo Patrón y Alcalde Perpetuo de Nerva.