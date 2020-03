Si se cierra, se cierra...

Hoy no vamos a contar nada que ya nadie no sepa. Así las cosas, todos está pendiente del coronavirus que desgraciadamente ha ocupado un espacio en esta Cuaresma que nadie deseaba. Lo importante es tener tranquilidad, que de suspender ya los cofrades tienen bastante experiencia por aquello de las jornadas de lluvia. Lo que ocurre es que si hay que cerrar se cierra. El comunicado de ayer del Obispado aún cuando suspende todos los actos cuaresmales de la Iglesia y de las hermandades, así como las misas laborales y dispensa del precepto dominical a todos los fieles, sin embargo sí habrá misa dominical en todas las iglesias ¿?. Algo que no se entiende muy bien, mejor una misa retransmitida desde la catedral para toda la Diócesis.Lo mismo ocurrió con los besapiés, que las recomendaciones del Obispado llegaron al lunes después del primer viernes de marzo que es cuando estaban todos los cautivos en exposición.

Las estampas de la devoción

Lo mejor es tener cerca nuestras estampas de la devoción y rezarle al Señor para que esta pandemia pase rápido y no deje un rastro de dolor. ¿Que no hay procesiones, en la calle?, pues no pasa nada de nada. Se echa en falta una oración conjunta para todos los fieles en este tiempo en el que, como en otras ocasiones, se sacaban a las imágenes en rogativas. Hay que pedir para que esto pase pronto.

Los cultos fuera de la Cuaresma

Aunque ya los cultos de las hermandades quedan igualmente suspendidos, sí vamos a comentar lo de estos últimos años y es que cada vez hay más hermandades celebrandolos fuera de la Cuaresma y luego, como en el caso de la Concepción de esta semana pues está libre para cualquier celebración. Como si los cultos se llenaran, cuando los horarios que se utilizan son los de la misa de la parroquia. Ocurre que los cultos pasan a un segundo término, pues hay quien quiere una Cuaresma sólo para preparar los pasos y algún que otro actito. Una barbaridad.

Sin costaleros en Nerva

La Hermandad del Gran Poder ha anunciado que no habrá procesiones en Nerva y no es por el coronavirus, sino porque no hay costaleros. La solución no es otra que contratar la cuadrilla de costaleros. Una solución muy digna, pues es lo mismo que cuando se paga al florista o la banda de música. No pasa nada y, además, se contribuye a la economía de los chavales que se meten bajo los pasos.

El Nazareno incluye en su recorrido la Carrera Oficial

Tras el culebrón de los últimos años por la cuestión de la Carrera Oficial en la Madrugada, cuando estaban como hermano mayor José Luis Borrero y de consiliario 1º Emilio Narváez, pues ahora todo ha cambiado. Quizás es que las cosas no era tan insegura. Lo cierto es que el talante de la nueva junta es otro. Así que ya nadie habla de inseguridad, sino de que tienen un equipo de autoprotección. El año pasado aquella junta apuntó a los medios de comunicación, como si se hubiesen inventado lo que sucedía. Pero no fue así, vean las declaraciones del obispo, del presidente del Consejo o del concejal de Seguridad. Pues no son tan malos los periodistas y ahora la junta del Nazareno decide que sí hará Carrera Oficial. Tome nota quien corresponda.