San Francisco celebra sus 125 años

La meditación que este viernes ha realizado ante el Cristo de la Expiración, José Fernández García, ha sido uno de los actos incluidos en el programa conmemorativo de los 125 años de la Hermandad de San Francisco que se va a prolongar durante todo este 2019.

Tanto el viernes como este sábado, el titular de esta hermandad está expuesto además en devoto besapiés.No cabe duda de que la efemérides no solo es importante para la Esperanza sino para todo el mundo cofrade de la ciudad. Se trata de una hermandad de las veteranas que llega nada menos que a 125 años de existencia y no es extraño que los cofrades de San Francisco lo quieran celebrar por todo lo alto.El hermano mayor Alfonso Díaz es el primer consciente de todo ello y señala que la junta de gobierno, con gente como Abel Pascual, se ha volcado en el diseño del programa de actos de los que precisamente estos días se están viviendo algunos.

El hermano mayor incidió en el hecho de que es un programa de actos “muy amplio”. Uno de sus momentos culminantes será en septiembre cuando las advocaciones del Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza sean expuestas en devotos besapiés y besamanos extraordinarios, respectivamente.El hermano mayor no quiso vaticinar acerca de si finalmente el programa incluirá la salida extraordinaria de alguno de sus titulares pero a día de hoy, no se contempla en el programa de actos.

Dentro de los distintos aspectos que se quieren abarcar no podía faltar el musical. Precisamente el pasado 24 de febrero se celebró en la Casa Colón, un concierto a cargo de la Banda Sinfónica del Liceo Municipal de Moguer. Allí se estrenaron dos marchas:En Huelva, la Esperanza, de Manuel Marvizón y Por el barrio de San Francisco, de Luis Domínguez.Alfonso Díaz incidió no obstante, en una cita muy inmediata que aunque no está incluida en ese programa del 125º aniversario. Se trata del Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías que presidirá el Señor de la Expiración el próximo lunes. La imagen irá en el paso de la custodia de esta hermandad e irá en vertical, lo que dará una perspectiva distinta a la habitual, en lo que respecta a los vía crucis que protagonizan crucificados. Será también la ocasión para que la hermandad estrene seis ciriales.

El proyecto y dibujo del cirial ha sido realizado por el diseñador Francisco Javier Sánchez de los Reyes y ejecutado por la Orfebrería Hijos de Manuel de los Ríos Orfebrería Andaluza.Echando la mirada hacia atrás, la Capilla de Esperanza Coronada acogió el pasado enero la presentación del cartel anunciador del aniversario que es obra de Sergio Cornejo. El trabajo reproduce la disposición que tenían los titulares en la época en que estaban en San Francisco.