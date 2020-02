La SGAE quiere cobrarle a la Semana Santa por la música en la Carrera Oficial

El pago del IVA por las sillas de la Carrera Oficial ha abierto una veda peligrosa en este espacio que gestionan los consejos de cofradías. Tras aceptar la institución cofrade el impuesto de Hacienda, ahora es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) la que desea hincar el diente a la Semana Santa. Un viejo anhelo que lleva planeando sobre ella desde hace más de una década y que podría hacerse realidad este mismo año.

La presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, ha confirmado que tal propósito sí se contempla. Así lo ha hecho saber en una entrevista concedida al programa Andalucía es Cultura, que emite Radio Andalucía Información (RAI) y presenta Antonio Cattoni.

A preguntas del periodista sobre si la referida asociación podría establecer un canon para las marchas que se interpretan en la Semana Santa, Jurado afirmó que tal supuesto se encuentra entre los objetivos de la SGAE, ya que este tipo de pieza musical “la ha creado alguien que se ha pasado muchas horas de su vida componiéndola para que todos los ciudadanos la disfruten”.

Para justificar el cobro, la presidenta de la SGAE usó un curioso símil: “De la misma manera que después se paga por un rebujito, pues esto es un disfrute más que se tiene en la vida y en el que hay personas detrás para que se pueda permitir”.

Sobre la manera en que la SGAE podría cifrar el cobro por los derechos de autor en la interpretación de estas piezas musicales, la presidenta de dicha institución refirió que “hay personas que hacen una hoja de programa, con las marchas que se escuchan en las calles, las agrupaciones que las tocan y cómo se hace. También hay asociaciones que se encargan de organizar esto y lo ponen todo en pie. Es un mundo complejo con mucha gente trabajando para defender los derechos de autor”.

Lo que no especificó Jurado es quién tendría que pagar por la interpretación de las marchas procesionales, si las cofradías, los consejo de hermandades o los ayuntamientos de las ciudades donde exista carrera oficial.

A este respecto, , en declaraciones al Grupo Joly, el abogado Joaquín Moeckel, que ha ganado varias causas contra la SGAE ha referido en más de una ocasión que la única forma de calcular el canon a pagar sería en la Carrera Oficial, puesto que es complicado aplicar la fórmula establecida para otros negocios (como las discotecas) en el resto de calles por las que transitan los cortejos penitenciales.

Una posibilidad que está más cerca de hacerse realidad después de que los consejos de cofradías tengan que pagar el IVA del 21% por los palcos de la Carrera Oficial que gestiona. Moeckel considera que esto se ha convertido en un grave precedente, ya que entiende que una vez que los consejos de hermandades aceptan el cobro del IVA, “la caja de pandora ha quedado abierta”. Para el letrado, “es lógico que si Hacienda se lleva su parte de la Carrera Oficial, la SGAE quiera hacer lo mismo por los derechos de autor”.

Aunque en el resto de calles no se paga al Fisco por ver las cofradías, pero por la Carrera Oficial sí, por lo que entiende que “resulta coherente que se exija también en este espacio un canon por la música”, añade el abogado. La manera en la que se cobrarían los derechos de los autores de las marchas sería, según Moeckel, sobre los ingresos obtenidos por los abonos. “Se aplicaría un porcentaje por los importes de cada silla y palco”, asevera el abogado.

La intención de la SGAE, sin embargo, no ha sido comunicada por ahora al Consejo de Hermandades de Huelva, cuyo presidente, Antonio González, afirma que no ha recibido ninguna indicación al respecto y que, por tanto, aún no se ha analizado tal posibilidad.

La presidenta de la SGAE reiteró, en este sentido, que debe transformarse la idea “del todo gratis”, a la que ha contribuido “el mundo digital”, con las reproducciones de los discos, entre ellos, los de las bandas. “Soy consciente de que la idea de cobrar derechos de autor por las marchas que se interpretan en Semana Santa se ve como una locura, pero este concepto debe cambiarse por el de proteger la creación”, refirió Pilar Jurado.