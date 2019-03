Pedro Jesús Álvarez Rodríguez ensalza a Nuestro Padre Jesús

El isleño Pedro Jesús Álvarez Rodríguez pregonó en la noche del sábado, a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y a María Santisima del Socorro. Con el templo completamente abarrotado de ayamontinos e isleños, comenzaba a desgranarse lo que iba a ser una noche llena de emotividad, pasión, esfuerzo, lágrimas y sobre todo espiritualidad.

A la hora prevista subía al estrado la presidencia que estaba formada por el párroco, el alcalde, la presidenta de la Agrupación de Cofradías, la presidenta y Hermanos Mayores de las Hermandades anfitriona y de la Buena Muerte y Santo Entierro de la parroquia de las Angustias, como también el pregonero y la persona que iba a presentar al pregonero.

Después de los saludos protocolarios fue desgranando, paso por paso, y de manera breve pero calando hondo en los corazones de los presentes

Juan Carlos Contreras Márquez, a la sazón amigo y compadre del pregonero, hizo las labores de presentación. Después de los saludos protocolarios fue desgranando, paso por paso, y de manera breve pero calando hondo en los corazones de los presentes, los versos de quien vive cada año el calvario espiritual de llevar, en la cuarta remuda, a nuestro Nazareno. Con que amor hablaba de sus compañeros cargadores. Con cuanta veneración lo hacía con cada una de las cientos de promesas que van detrás de ambas imágenes, y cuan agradecido estaba a todos los ayamontinos: “siempre me he encontrado muy a gusto entre todos ustedes, y les pido que sigan haciéndolo, porque desde estos momentos en los que me habéis permitido el subir a éste altar de corazones con tanto amor, me siento tan isleño como ayamontino”.

Terminaba el pregón agradeciéndole a la cofradía por haberle dado la oportunidad de homenajear, como sabía y podía a unas imágenes tan queridas desde hace muchos años, cuando por primera vez, y a petición de su amigo, Juan Carlos estudiando en el Instituto de Ayamonte, lo llevó a contemplarlas, “desde ese momento me enamoraron”.