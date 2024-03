Huelva vive de recuerdos este Domingo de Ramos: La lluvia deja a las hermandades en sus templos

Huelva no celebró su Domingo de Ramos como de costumbre, un año diferente en el que las cofradías no han podido realizar su tradicional paso por la Carrera Oficial debido a la adversa situación climatológica que está viviendo la provincia en este comienzo de la Semana Santa de Huelva. Una decisión complicada pero que se ha tomado desde la prudencia para conservar el patrimonio de las diferentes hermandades ante la alta probabilidad de lluvias acompañadas de barro que pueden causar graves daños.

Durante la mañana los cielos se mantuvieron despejados mientras se celebraba la tradicional misa de palmas en las diferentes parroquias de la ciudad. Los devotos se reunían y ya se hablaba de la posible suspensión de una estación de penitencia en la que las lluvias estarían muy presentes durante la tarde. Tras la tradicional liturgia de este día tan especial para los cofrades de Huelva, las hermandades comenzaron a replantearse la posible suspensión de sus salidas.

La alerta amarilla por viento y tormentas y las lluvias de barros que se esperaban a partir de la tarde hicieron que la Hermandad de la Cena fuese la primera en anunciar que no realizaría su salida procesional este Domingo de Ramos. La Junta de Gobierno citó a todos sus hermanos con papeleta de sitio a las 14:40, para que a las 15:00 se llevara a cabo su estación de penitencia dentro del templo a puerta cerrada, con los rezos que tradicionalmente se realizan justo antes de su procesión. Un Domingo de Ramos atípico en el que la Hermandad de la Cena no ha podido salir a las calles para hacer disfrutar un año más al barrio del Polvorín. Un ambiente diferente pero en el que no se ha perdido la fe y numerosos cofrades se han acercado durante la tarde para poder visitar el templo.

Tras ellos, la Hermandad de la Borriquita, la de los niños, también comunicó la suspensión de su salida procesional. Una de las más esperadas por todos los cofrades y que fue anunciada horas antes del momento de salida, debido a los partes meteorológicos que se manejaban durante la mañana. Aún así, su hermano mayor, Abraham Cruz, instó a todos los onubenses a que vayan a la parroquia Mayor de San Pedro para que a las 17:00 realicen con ellos su estación de penitencia.

Las lágrimas en los ojos, el cielo cobrizo, las túnicas que este año no se van a manchar de cera y los rostros de los cofrades de Huelva en los que, aunque el Domingo de Ramos ha llegado, les falta todo. Una Carrera Oficial vacía, en la que este año nadie recoge la venia, las marchas no suenan y los golpes de martillo están en la cabeza de todos los cofrades que sueñan con la próxima levantá. "Ya solo queda soñar", brota de la boca de muchos, que se han entregado durante un año para hacer posible un día tan especial para Huelva.

La tercera Hermandad en tomar la decisión de no salir a la calle fue Los Mutilados. En San Sebastián faltaba algo, las calles no estaban llenas, el sol estaba escondido y las primeras gotas comenzaron a caer en el asfalto. Desde la cofradía han anunciado esta decisión antes de la citación de los hermanos en la cofradía, pero como el resto, realizará su estación de penitencia y a las 17:30 de la tarde abrirá sus puertas para que los cofrades puedan ver al Cristo de la Victoria y la Virgen de la Paz.

Ya en el Huerto Paco, la historia se repitió, pero en esta ocasión con la presencia de todos sus hermanos en el interior de la iglesia. Su hermano mayor Rafael Domínguez comunicó la noticia a los nazarenos, costaleros y cuerpo de acólitos que se encontraban en el interior de la parroquia Cristo Sacerdote. Tras ello, agradeció a todos los presentes el arropo a la cofradía y con un nudo en la garganta explicó que se llevarían a cabo las levantá de los pasos y que las puertas del templo estarían abiertas hasta las 20:00 para que los cofrades de Huelva pudiesen acercarse y contemplar a sus titulares, en una jornada en la que el Cristo de la Preciosa Sangre debería de haber salido por primera vez por las calles de Huelva.

Un Domingo de Ramos que no se vivía desde el año 2016, en el que el sentimiento cofrade se manifestaba con recogimiento y con las iglesias de Huelva llenas de cofrades que no quisieron faltar la tradición de visitar estos cuatro templos onubenses.

Un poco de luz para el Lunes Santo

Aunque la predicción meteorológica para la Semana Santa de este año no es la más favorable, MeteoHuelva ha arrojado un poco de luz sobre la situación para la jornada del Lunes Santo, donde se puede observar una tregua de lluvias que en esta ocasión no vienen acompañadas del polvo en suspensión del Sáhara y que aporta un poco de optimismo a la jornada.

Algo similar ocurriría con el Martes Santo, en el que no se esperan grandes chubascos en la ciudad, pero para poder hablar con más certeza aún habrá que esperar.