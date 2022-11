¿Qué va a fichar el Recre en el mercado de invierno?

A poco más de un mes para que se abra el mercado invernal el Recre ya mira su plantilla y sus necesidades de cara a reforzarse para encarar la segunda mitad de temporada y poder cumplir el objetivo, que no es otro que el ascenso de categoría. La vía más rápida es el ascenso directo, o lo que es lo mismo, quedar primero del Grupo 4 de la Segunda RFEF. La situación es viable, el Recre es segundo a cinco puntos del primero, el Antequera.

Para agarrarse a ese camino hay prioridades que necesita el Decano. Tapar huecos en la plantilla que sumen las carencias que se han visto en lo que ha transcurrido de temporada. Lo más importante y la primera necesidad es el ataque. Más concretamente, un delantero. O incluso dos. Esto va a estar condicionado al alcance de la lesión que tenga Dopi, de la que todavía no hay respuestas. Y es que solo estaría en el plantel Pablo Caballero. Juan Delgado pasará por quirófano este miércoles y con Diawara no se cuenta en lo que a convocatorias y minutos se refiere. Además de rellenar huecos en la delantera se busca aumentar la efectividad que no se está produciendo durante las jornadas disputadas

Dos futbolistas de banda

Si la referencia va a ser Pablo Caballero se necesitan hombres de banda. Extremos que hagan llegar balones centrados desde el lateral a un nueve que tiene altura. A veces hay más protagonismo de carrileros que internan en el área, que por extremos.