La enfermería y la falta de efectividad condicionan el mercado invernal del Recre

El mercado de invierno en el fútbol es como un oasis en el desierto. La gasolinera para los coches. La cafeína para los dormidos. La esperanza para los creyentes. Enero en el fútbol es como el pit stop en la fórmula 1. Es poder corregir. Continuar. Sumar. E incluso, una segunda oportunidad. Es como un Black Friday pero sin descuentos. Todo el mundo mira en su armario lo que le falta. Sus necesidades. A la espera de que se abra el mercado.

El Recreativo de Huelva busca sus propios reyes para Navidad. Su auto regalo. La ilusión para los aficionados. La herramienta para Abel Gómez. O en plural. Hay varias circunstancias que hacen que el Decano ya mire de reojo al inicio de 2023. Al mercado de invierno. A jugadores. A refuerzos. Un delantero es la prioridad absoluta. Al menos sobre el papel. La enfermería y la efectividad sobre el verde apuntan en esta dirección. Por no decir que lo condicionan prácticamente.

Hay que poner sobre la mesa que el conjunto albiazul se encuentra en una posición relativamente cómoda en la clasificación. Segundo clasificado. Pero a cinco puntos del primero. Una línea muy delgada a la que agarrarse para cumplir el objetivo sin pasar por trámites de eliminatorias. Luchar por el ascenso directo es viable a estas alturas de la temporada. Pero para llegar arriba se necesitan goles. Delanteros. Y el Recre tiene varios problemas. El primero pasa por la enfermería. Este lunes se conoció que Juan Delgado tiene que pasar por quirófano, que será este miércoles en Sevilla. La lesión del delantero del Recre se ha complicado. No ha podido ni siquiera debutar esta temporada.

Eso deja como opciones a Dopi y Pablo Caballero. Y el segundo problema es la lesión de Dopi. Fue sustituido el pasado domingo en Utrera, le han hecho una resonancia, y se está a la espera de los resultados. Se desconoce todavía la posible alcance de la lesión. Es lógico que no se podría continuar con Pablo Caballero como único punta durante varias jornadas. Y algún intento de tapar ese hueco, utilizando a Peter o a otro jugador, no sería una solución de suma importancia, porque terminaría siendo inventar cada jornada.

Hay que recordar que también está Diawara en la plantilla. Delantero que no tiene minutos y que no entra en la convocatorias por lo que prácticamente no cuenta para Abel Gómez.

El Recreativo de Huelva necesita goles. Y para ello necesita delanteros. Sí o sí porque, también, la efectividad no está siendo la deseada. De los cinco primeros equipos del Grupo 4 de la Segunda RFEF, el Recre es el que menos goles tiene a favor. Son doce tantos en once partidos. Las cuentas son claras, apenas un gol de media por partido. Con esas cifras solo se puede estar arriba si la portería propia se deja a cero. Un hecho que está ocurriendo, pero no se pueden meter todos los huevos en la cesta de la defensa de aquí a final de temporada.

El mercado de invierno está a la vuelta de la esquina. Y hay argumentos más que suficientes para que el Recre sea activo en los movimientos.