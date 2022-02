Previa: Recreativo-Sevilla C | Un cuarto de ascenso

Un cuarto de ascenso. A doce puntos de la gloria. Eso es lo que supone la victoria del Recreativo ante el Sevilla C. La temporada está prácticamente vista para sentencia. No hay más cuentas, cuatro partidos y a la fuente. Cuatro partidos que pasan por el del Sevilla C este domingo a las 12:30. Con la meta tan cerca y un colchón de puntos tan holgado, el Recreativo sigue con los pies en la tierra y con objetivos a corto plazo, nada más allá de una semana. El típico partido a partido es clave para no caer en la trampa pero en Huelva ya se queda corto. Los onubenses ven la competición del Decano en Tercera RFEF como una victoria segura.

A doce puntos de la gloria. Con una diferencia de 13 puntos del Utrera, el Decano se aventaja y se hace con el liderato indiscutible apenas finalizando la temporada. Es cuestión de seguir la senda de triunfos, de los que el Recre solo necesita cuatro para comenzar a pensar en la Segunda RFEF. Como viene siendo habitual, el Decano viene de una victoria frente al Conil. Los de Alberto Gallego supieron leer el partido que propuso su rival, consiguiendo llegar a puerta en dos ocasiones. Por una racha impecable está pasando Adri Arjona. El tarraconense, aparte de ser uno de los jugadores más destacables en cada jornada, está cogiendo ritmo de goleador. Supo convertir el pase de Rubén Jurado en un gol con un disparo certero. El otro realizador de la noche fue Peter. El nigeriano se deshizo del portero en un regate que terminó en acierto y en el segundo del Decano.

Un rival que se fue desinflando a medida que avanzaba la competición. El Sevilla C optaba a ser uno de los equipos que estaría en lo alto de la tabla clasificatoria, pero nada más lejos de la realidad. Novena posición, no se la juegan. Ni play off ni descenso. 28 puntos, 8 victorias, 4 empates y 11 derrotas. En la primera fase de la competición se vio un Recreativo muy superior al conjunto sevillano, con juego y sobre todo con goles. Es la mayor goleada del Decano, cuatro tantos que llegaron por parte de Pablo Gallardo, Juan Delgado y dos de Cristian Terán.

Doble jornada en una semana a orillas del Odiel. Los recreativistas, aún con poco tiempo de recuperación, se enfrentan con ganas al que supone un escalón más para el objetivo. El técnico, Alberto Gallego, adelantó los que serán duda o baja en este duelo. Ale Limón sufrió un golpe en el tobillo en el entrenamiento del viernes y "no tiene buena pinta". A esta se suma la lesión que sacó a Pablo Gallardo del terreno de juego en el Recre-Conil. Por último, Rubén Serrano lleva unos días indispuesto por lo que también es duda. El club ha recuperado a los jugadores que ya han pasado la Covid-19 y Dani Sales, que fue ausencia en el último partido, se ha recuperado "bastante bien de la rodilla". El resto de la plantilla está a disposición del entrenador para el encuentro.

Poco queda del desconsuelo que había en agosto en Huelva. Con todo casi visto para sentencia, la afición disfruta de la que ha sido una temporada llena de esperanza y compromiso. De ver un poco de luz al final del túnel y de disfrutar cada victoria del Decano como si fuese la última. El Nuevo Colombino rugirá al son del Decano de mi alma en una jornada de las de antaño, de las que gustan, domingo al mediodía. Miles de recreativistas se reencontrarán con su equipo en está cuenta atrás con la línea de meta tan cerca. La emoción, los colores y el escudo protagonizarán la mañana de la ciudad onubense.