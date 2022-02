Dos nuevos guerreros para el reto del Recreativo

Dos nuevos nombres se suman al reto de jugar en el Recreativo, Rubén Jurado y Bouba Barry. Dos futbolistas que se unen a la leyenda del Decano del fútbol español y que cumplen uno de sus sueños al aterrizar en un club con tanta historia.

Rubén Jurado afirmó sobre el que era un equipo, "la situación en Jerez está muy difícil, algo que nunca he vivido en mi experiencia como futbolista. Estaba buscando una solución, recibí la llamada de Dani y no me lo pensé. Este es un equipo campeón, con un gran proyecto, venir aquí es lo mejor que he podido hacer".

El sevillano cree que "mi fuerte es jugar de espaldas y llegar al área. Sobre todo encubrir el balón y hacer goles. También vivo dentro del área". Jurado se une a los atacantes albiazules Juan Delgado y Chendo, sobre la competencia comentó que "es bueno que haya competencia sana. El míster es el que decide, nosotros nos limitamos a trabajar y hacerlo lo mejor posible cuando tengamos la oportunidad".

"Jugar con un apoyo al lado es mejor, más cómodo porque trabajamos juntos, pero también he jugado solo". La acogida con sus compañeros ha sido "muy buena, con algunos ya he jugado en benjamines, ya conocía a bastantes. Con el entrenador también tengo una relación muy buena". Al delantero le toca rendir desde el principio, cuenta con muy poco periodo de adaptación ya que restan 11 partidos hasta el final de la Liga, "el ritmo de competición lo tengo, solo falta adaptarme a los compañeros pero eso es rápido".

Por su parte Bouba Barry afirmó que sus habilidades "las veremos en el campo. No me gusta hablar sino que mi trabajo hable en el campo". Confesó que "me gusta correr mucho, tengo regate y me ayuda con la velocidad".

"Estoy muy feliz, con la historia que tengo solo siento felicidad". El recibimiento del equipo ha sido "muy bueno. Los compañeros son muy buena gente y muy graciosos. Ya conozco a Diawara y a Peter de otros equipos", concluyó.