Recreativo-Los Barrios: Cita con el Decano, no se diga más

El último empujón. La temporada del Decano en Tercera RFEF está a punto de concluirse con el mejor de los resultados. El equipo ha contado en cada ocasión con un jugador más dentro del campo, el jugador número doce. El recreativismo ha dado la talla y se ha ido superando cada vez más. Cuando el equipo cae, la afición cae con ellos para levantarlos pero cuando el equipo disfruta de una dinámica de victorias, los seguidores albiazules son los primeros en compartir esa alegría. El triunfo frente a Los Barrios ha traído a Huelva la confianza de pensar que han salido del pozo.

En el Nuevo Colombino no se falla. Un domingo más las gradas acogieron a más de 5.000 aficionados que, a pesar de que las condiciones climatológicas eran inestables, no dudaron en enfundarse los colores azul y blanco y salir en dirección orillas del Odiel para demostrar que el recreativismo no abandona. El encuentro comenzó con la entrega de un ramo de flores a la familia de Iván Marín, recreativista fallecido.

Ponen su mano en el hombro de cada jugador. Es un grito de aliento que revoluciona el césped del Nuevo Colombino. Fuerza, entrega y pasión por una leyenda. Todos a una, el lema de la temporada que se ha grabado a fuego en cada seguidor del Decano, seguido a raja tabla, los aficionados quieren llevar en volandas al club de sus amores donde merece, donde poco a poco conseguirá volver.