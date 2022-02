Recre: A doce puntos de la gloria

Con la cuenta atrás iniciada, solo es cuestión de tiempo la llegada del ascenso del Recre. Al comienzo de temporada esto era una carrera de fondo en la que no valía confiarse ni pisar en falso. Todo medido con lupa, analizando hasta el más mínimo detalle, no valía pinchar. Llegado este punto de la competición, la línea de cuadros está más cerca que lejos, se puede ver en el horizonte con el nombre del Recreativo. Quedan 24 puntos en juego y tiene una ventaja de 13. Como quiera que tiene el goalaverage igualado con quien va segunda, necesita asegurarse la suma de 12 para ser matemáticamente equipo de Segunda RFEF. No hay más cuentas. Ganar cuatro partidos y a la fuente.

Ocho partidos son los que restan al Decano en esta temporada. De los cuales, si la competición sigue la misma tónica que hasta ahora, solo necesitarían cuatro para proclamarse campeones y comenzar a pensar en la Segunda RFEF. "Partido a partido", así ha sido la andadura del Recre por la quinta categoría del fútbol nacional. Ni cuerpo técnico ni plantilla veía más allá del rival a batir esa semana y, esa ha sido la clave. No confiarse, no caer en la trampa, tener los pies en la tierra. Veinte victorias, veinte veces cara de veinticuatro. El Recre solo ha perdido en la temporada con el Utrera y ha empatado en la ida frente al Ciudad de Lucena, Conil y Córdoba B. En cuanto a estas estadísticas, el rival restante que aún no ha superado es el conjunto cordobés.

A la trayectoria intachable del plantel recreativista se suma la mala racha que atraviesa su fiel perseguidor, el Utrera. El conjunto sevillano le ha aguantado el pulso durante toda la competición al Decano, pero los últimos partidos no se han dado como quisiera Rubio. Cuatro duelos de los que solo han conseguido sacar 2 puntos, un pinchazo inesperado que al Recreativo lo aventaja asegurándose un colchón de puntos de diferencia.

El técnico albiazul, Alberto Gallego, asegura que, a pesar de los buenos resultados, "no miramos la clasificación. Hoy teníamos la misma tensión que en cualquier otro partido, porque nos motiva competir cada vez mejor y siempre nos exigimos ganar y, lo haremos hasta el final de temporada". Para este Recreativo no es una opción relajarse, aún cuando llegue el momento en el que el ascenso sea matemático. Asimismo, Gallego afirmó en un tweet que "Gracias Afición!! A por el siguiente partido con un colombino lleno. Estamos llenos de ilusión y trabajaremos aún más cada día. Vamos Recre".

El ascenso del Decano pasa por cada recreativista que ha estado ahí para empujar a su equipo en esta categoría. Atrás queda el sufrimiento y desconsuelo que sintió Huelva en la pasada temporada, la plantilla actual ha conseguido devolver la ilusión por el Recre que se les fue arrebatada. Confianza a ciegas, desde el minuto cero. El ascenso también es de ellos, de los que cogen coche y carretera cada quince días siguiendo la ruta del autobús albiazul, de los que un miércoles a las ocho de la tarde se plantan en el Nuevo Colombino sin pensarlo dos veces, de los que cada semana se organizan en función al día y la hora que tengan su cita con el Decano.

Compromiso y actitud. Esto ha caracterizado a la plantilla del Recre durante la Liga. Todos sabían dónde venían, pero sobre todo para qué venían. Un objetivo claro con un camino difícil de recorrer, pero que cada futbolista albiazul ha sabido interiorizar y poner en marcha. La piel en el césped cada domingo y aún se exigen más, y es que ser parte de la leyenda del Decano no supone cualquier cosa, menos aún llevarlo a la línea de meta de su año más duro.

La carne está en el asador, los números hablan solos y va llegando el momento de darle la seguridad a esa esperanza de ascenso que llegó en septiembre a Huelva. Las estadísticas hablan, el Recre tiene un colchón difícil de perder pero que no sirve de seguro, aún queda competición por delante. Es inevitable pensar en el ascenso del Recreativo a estas alturas, es inevitable ver caras de alegría abandonar el Nuevo Colombino cada quincena. Esto está casi visto para sentencia. Doce puntos para salir del pozo, doce puntos para la gloria.