Recre: La urgencia necesaria de este domingo

Una de las últimas finales en el Nuevo Colombino. Lo que resta de temporada al Recreativo de Huelva es el último empujón, son 6 partidos de los que solo necesita 3 victorias para proclamarse el campeón de la categoría. Este fin de semana se miden en el estadio onubense el Recre contra Los Barrios, equipo asequible a priori pero que viene con urgencia de puntuar. El conjunto onubense perdió el pasado fin de semana en Puente Genil por 3-1. "La derrota de la semana pasada fue un golpe del que nos hemos repuesto bastante rápido. El equipo llega con fuerza y ganas de sacar adelante el partido del domingo. Que se quede el choque en Puente Genil como un accidente de este camino", aseguró Alberto Gallego.

Tras ese partido, el técnico albiazul dio declaraciones acerca de lo que se habla en el entorno del Recre sobre el ascenso que dio lugar a un sinfín de interpretaciones. Se explicó diciendo que "en ningún caso me referí a lo que se interpretó, los que me conocéis sabéis que tengo un inmenso respeto y admiración por la afición, para nosotros es un ejemplo. Lo que quiere la afición es que ganemos y para eso estoy aquí, para ganar partidos". Se definió como un entrenador "de los que se culpabiliza de las derrotas al cien por cien. Creo que si se perdió el otro día fue porque no conseguí transmitir lo que debí haber transmitido, más allá de aspectos técnico-tácticos, que también estuvieron", apuntó.

Atrás queda la derrota en Puente Genil, nueva semana, nuevo objetivo. Gallego afirmó que "hemos de ir fuertes a ganar y seguir juntos en el camino, estamos en el tramo final y no queremos sorpresas. Todos nos hemos esforzado mucho, el club, el equipo, la afición, todos". El rival a batir ocupa una de la últimas posiciones de la tabla clasificatoria, esto hace que venga con urgencia de puntuar, "nuestra urgencia es mucho mayor que la del resto de equipos que vengan. Nuestro objetivo es tan grande, tan necesario y tan deseado que no puede haber duda el domingo de salir a ganar".

A priori, el Decano ya ha jugado con los equipos más complicados de su grupo, por lo que el camino que le resta al Recre parece no atraer mucha complicación. "La facilidad del camino que queda depende de nosotros. Veníamos de ocho victorias seguidas con una dinámica de confianza, convencimiento incluso ascendente en muchos aspectos. Tenemos que entender que este parón del partido en Puente Genil no nos afecte en la dinámica. Depende de cómo enfoquemos estos últimos encuentros", comentó Gallego.

El entrenador del Decano parece tener un once inicial clave que ha utilizado en más de una ocasión, pero que no dio lo que esperaba en el último duelo. "Al final de cada partido vienen todas las dudas de saber si has hecho lo correcto con el once inicial, pero nunca sabes el partido que no se ha jugado. Yo aposté por un equipo que venía haciendo las cosas muy bien y con confianza. Teniendo la plantilla que tenemos, con que alguien baje el rendimiento un 1% a nivel individual, el otro está esperando a tener la puerta abierta".

Una de las sorpresas en la alineación inicial de la semana pasada fue la baja de Chendo incluso de la convocatoria. El delantero no pasa por su mejor racha en el equipo onubense y sobre esto, Gallego confesó que "yo lo veo como parte del proceso para que él no entre en el bucle de pensar demasiado en esas ocasiones que venía no materializando, entendí que le vendría bien para afrontar partidos siguientes con más tranquilidad". Uno de los nombres propios del encuentro fue el de Juan Delgado, pero a pesar de ser el que más goles lleva anotados, no cuenta con una suma de minutos acorde a ello. "Dentro de los momentos potenciales que ha tenido para estar disponible al cien por cien fisicamente, ha tenido los que ha tenido. Cuando no ha jugado porque no estaba o estaba poniéndose a un nivel condicional óptimo. Es un jugador que no ha dado ningún problema para jugar y dar lo mejor de sí. Ahora está a tope a todos los niveles, el otro día salió, lo dio todo, demostró que puede estar ahí y marcó gol".

Peter vio tarjeta roja y se perderá los dos próximos choques con el Recre. El nigeriano era indiscutible para Gallego en el campo y su ausencia hará que "encajemos el partido de otra manera. La dupla de Rubén, Chendo o Juan con Peter nos daba esa compensación de un jugador que viene a la descarga, que saca a los centrales de las líneas. Es un jugador más rompedor. Nos vamos a adaptar al jugador que entre para hacer daño al rival de otra forma".