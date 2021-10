El mágico retorno al templo

El partido de hoy no era decisivo, mucho menos una final. Lo que sí, se trataba de un encuentro que no sería pan comido, ya que ambos clubes están en lo alto de la clasificación. El Recreativo venía de un empate que tumbó los ánimos en Conil, y la afición del Decano ha sentido la necesidad de estar ahí, apoyando a su equipo. Es una verdad que cada semana se unen más seguidores del albiazul a la cita futbolística, pero se nota cuando no se puede faltar. No es obligación, es un compromiso que cada recreativista hace con el club.

En el momento en que las cosas se complican en el terreno de juego, los futbolistas son conscientes de que tienen que dar más de ellos mismos. En las gradas pasa lo mismo, a pesar de que siempre se dejan la garganta en cada partido, la afición sabe cuando hay que empujar con el doble de intensidad porque el Decano lo necesite. Es una relación entre equipo y afición que difícilmente tiene explicación en palabras, pero en la que ambos actúan por el otro. Una reciprocidad que logra victorias y alegrías en la ciudad de Huelva.

Sentimientos a flor de piel es lo que mostraban las gradas del Colombino. Los incondicionales del Decano se emocionaron al ver al equipo más antiguo del país, el equipo de su alma, celebrar goles y triunfos. Un rayo de esperanza necesario para los corazones albiazules.