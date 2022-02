Dani Alejo: "Aún podemos incorporar a alguien porque tenemos una ficha sénior disponible"

El hombre al mando de los fichajes en el mercado de invierno, el director deportivo Dani Alejo, ha dado por concluidas las presentaciones de las nuevas incorporaciones del club albiazul, eso sí, hasta la fecha. El Recreativo cuenta con cuatro futbolistas nuevos, Juanito, Miguel Cancelo, Rubén Jurado y Bouba Barry.

Alejo aseguró que "aún podríamos incorporar a alguien porque tenemos una ficha senior disponible. No queríamos futbolistas que vinieran a ocupar sino a sumar". Comentó que el mercado de invierno es "muy complicado porque los jugadores que están disponibles son los que no tienen ritmo o minutaje, pero creo que hemos conseguido cuatro muy buenos refuerzos con jugadores que vienen jugando con regularidad en sus equipos, que además han sido competitivos".

"Podemos incorporar a alguien si aparece algo interesante pero estamos muy bien armados para conseguir el objetivo", afirmó. La clave era mejorar la creatividad ofensiva del equipo, "reforzar las líneas más débiles, ya sea por lesión o por falta de recambio natural como pasa en la posición que ocupa Juanjo Mateo".

"Nuestro foco es el ascenso, más allá de eso da igual lo que hemos hecho hasta ahora porque no serviría de nada", apuntó. El día del cierre del mercado se oficializó la salida de Marc Fraile, sobre esto comentó que "nos expuso su salida y se evaluó el impacto de esa pérdida en la plantilla. Se le facilitó su salida".

Las incorporaciones no son un signo de que la plantilla no esté dando sus frutos, sino la necesidad de cubrir el número de fichas libres que poseía el club, "no hemos tenido que rescindir para incorporar, el caso de Cristian Terán es la excepción", concluyó.