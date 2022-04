Previa: Recreativo-Córdoba B | Para el Recre nunca faltan motivos

El Recre, en el Nuevo Colombino y ante su afición no conoce los amistosos. Tiene la obligación de rendir y dar la cara por el escudo. Para el Decano saltar al campo ya es una responsabilidad. El conjunto albiazul certificó su ascenso de forma virtual el pasado domingo. Se enfrentaba a su semana de descanso cuando el pinchazo del Utrera en Pozoblanco mandó a los onubenses a la fuente. A pesar de haber conseguido el objetivo antes de tiempo, la temporada aún no ha acabado y en el Recre no cabe la relajación.

El Nuevo Colombino acogerá la cita ante el filial del Córdoba hoy a partir de las 20:30. Jugar con todo hecho, eso es lo que tienen que hacer los de Gallego. Salir a comerse el campo con la seguridad de que el ascenso ya está firmado. Puede ser el momento de que el técnico dé oportunidades a los que no han disfrutado durante la temporada de una gran suma de minutos; sobre esto, Gallego afirmó que "no hay que olvidar que en el Recreativo hay que ganar siempre y los minutos no son regalados".

Este encuentro con Córdoba B será como un fin de fiesta a las celebraciones por el ascenso, y el rival hará el pasillo de honor al Decano a su salida del túnel de vestuario. Uno de los rivales directos del Recre durante la temporada. A caballo entre tercer y cuarto puesto en la tabla clasificatoria durante toda la competición y con una derrota ante el Cabecense en la última jornada por 4-3. Esto hace que los de Diego Caro vengan al Nuevo Colombino a por todas, sin querer dejarse un punto.

Dos bajas en las filas albiazules. La del capitán Pablo Gallardo, que sigue en su proceso de recuperación y aún no cuenta con el 'ok' del cuerpo médico para poder jugar. La otra ausencia es la de Peter. Tras volver al campo en el Recre-Cartaya, fue nuevamente sancionado con doble amarilla y expulsión por lo que el nigeriano no jugará en este choque. Alberto Gallego tiene dos opciones, hacer un equipo con los de su confianza que rara vez ha movido a lo largo de la temporada o bien optar por un equipo nuevo que le dé oportunidades a los que no han contado con muchas. Independientemente del equipo que salga, "no podemos permitirnos un partido relajado sin dar el máximo".

El partido del ascenso. El recreativismo quería el ascenso cuanto antes, virtual o en el campo. Tras varios días de festejo en Huelva llega el partido del ascenso. Siempre hay motivos para ir a ver al Recre, para apoyar y defender al Decano, ir al estadio con el ascenso atado, es otra tranquilidad. Un ascenso soñado desde septiembre, que ya ha llegado a manos de la afición y ha devuelto la ilusión y sobre todo la esperanza de que el Decano puede volver donde merece.