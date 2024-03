Hasta cinco jugadores del Recre en el once ideal de la jornada 29

El Recreativo de Huelva se reencontró con la victoria de forma brillante. Los goles de Antonio Domínguez, Caye Quintana y Alberto Trapero le dieron tres puntos vitales al Decano antes de preparar la visita al líder de la categoría.

La gran actuación del conjunto recreativista sobre el césped del Nuevo Colombino este Domingo de Ramos ha llamado la atención del portal BeSoccer, el cual ha incluido a cinco albiazules en su once ideal de la jornada 29. El goleador Alberto Trapero, además de Sergio Díez, Rubén Serrano y Rubén Gálvez acompañan a Alberto Jiménez del Castellón en la defensa. El centro del campo está conformado por Azeez del Atlético Baleares, Douglas Aurelio también del Castellón y Kuki Zalazar del Córdoba. Loren Burón del Real Murcia y Rodelas del Recreativo Granada acompañan a Antonio Domínguez en la delantera.

Cinco jugadores del Recreativo y dos del Castellón, próximo rival del Decano, copan la mayor parte del once de este portal deportivo. Alberto Trapero lo hace incluso con un sobresaliente, siendo el jugador con más nota junto a Loren Burón y Rodelas, redondeando un encuentro soberbio en su vuelta al once más de un mes después.

Por otra parte, no es la primera vez que Rubén Gálvez, Sergio Díez y Rubén Serrano aparecen en un once ideal. El gato de Aracena tuvo dos intervenciones prodigiosas, una antes del descanso que salvó con el pie y la otra justo después de la reanudación. Sergio Díez sumó ante el Mérida su cuarta asistencia de la temporada, la tercera a Caye Quintana. El lateral madrileño se ha erigido como uno de los mejores sub 23 de la categoría gracias a su fortaleza defensiva y buen hacer en ataque. Rubén Serrano demostró que se entiende a las mil maravillas con Alberto Trapero y volvió a cuajar un partido impecable en el centro de la zaga.