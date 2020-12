El gol, una responsabilidad compartida

La goleada ante el Marino no solo ha servido para dar un espaldarazo al fútbol del Recreativo, sino que también ha disparado los números para el conjunto que alecciona Claudio Barragán. Así, tras el 6-0 del pasado sábado, el Decano se ha convertido en el equipo más goleador del subgrupo A del Grupo IV con once dianas. Además, lo hace el equipo albiazul teniendo un partido menos disputado que la mayoría de sus rivales. Su media ronda los dos tantos por encuentro, pero lo mejor de todo es que el foco no se puede colocar sobre un solo jugador porque la plantilla recreativista ha demostrado que perforar la meta contraria es una responsabilidad compartida.

Son siete los jugadores que han visto puerta hasta la fecha. El máximo goleador del Recre hasta ahora es Alberto Quiles con tres tantos. Tienen mucho mérito los guarismos del canterano, que además atesora dos asistencias, pues ha participado en casi la mitad de goles del equipo y eso que solo ha jugado 245 minutos de los 540 que se llevan disputados, ni la mitad. Ello implica que Quiles participa en un gol cada 49 minutos que está sobre el terreno de juego.

A la caza del ariete pretendido por el Asteras en el pasado verano están Seth y Chuli. El canario es el jugador más utilizado como referencia ofensiva albiazul y su incansable trabajo y sacrificio ya ha encontrado el mayor premio posible para un delantero al anotar dos goles en lo que va de campaña. También Chuli ha podido batir en dos ocasiones a los metas rivales. El onubense parece estar recuperando su olfato anotador y está en el camino para vapulear sus tres tantos de la pasada campaña. De hecho, Chuli, solo ha jugado 158 minutos, por lo que su aportación en relación a su minutaje es más que interesante.

Otra razón para que una sonrisa se dibuje en la cara de Claudio Barragán es la aportación de la segunda línea. Ante el Marino se estrenaron Yaimil Medina y Moha Traoré, pero también José Antonio González. A ellos hay que agregar a Dani Molina, que ya marcó en la jornada inaugural que el Recre jugó en Sanlúcar.Quedan muchos jugadores con vocación ofensiva en la plantilla que aún no han marcado, como Alexander Szymanowski, Sillero o Víctor Barroso. Llama la atención que los dos últimos no hayan visto puerta, ya que fueron los máximos goleadores de la pretemporada albiazul, con dos tantos cada uno. Precisamente de Sillero habló Claudio en la rueda de prensa y el míster albiazul se mostró contento con el trabajo del ex del Don Benito, que se ha quedado como el único delantero que aún no ha marcado. San Fernando puede ser un buen escenario para que el sevillano se suba al tren del gol en albiazul.