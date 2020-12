Claudio sigue con su plan

No se ha cansado Claudio Barragán de repetir que está enormemente satisfecho con su plantilla, no sólo por la capacidad técnica de sus jugadores, sino por la actitud y por el trabajo que muestran en el día a día. En la búsqueda de una justicia que no existe cuando todos los integrantes de un plantel dan el máximo, el técnico valenciano ha optado por repartir minutos, por hacer rotaciones y por aparcar su tendencia confensa a darle continuidad a un once.

El choque ante el Marino posibilitó que el preparador recreativista hiciese una gestión de los cambios más orientada a la satisfacción de sus jugadores y al descanso por los dos encuentros que tiene que jugar el Recre esta semana que al propio plan de partido. Así, el ex de Ponferradina o Cádiz no dudó en realizar una triple sustitucion en el descanso y una de las modificaciones introducidas fue la entrada de Ponce por el indiscutible Cera. El canterano pudo disfrutar después de una campaña y media con ficha profesional de sus primeros minutos en Segunda División B.

Es cierto que el bollullero ya contó para Monteagudo en la Copa en el pasado ejercicio, jugando en el triunfo ante el Hércules en el Rico Pérez y siendo uno de los jugadores más destacados del Decano ante Osasuna, pero los del sábado fueron sus primeros minutos en la categoría de bronce.

Con el debut de Ponce en la presente campaña ya son 25 los jugadores que Claudio Barragán ha utilizado en los siete partidos oficiales, el de la Copa Federación y los seis de Liga. Así, Yamaguchi y Moyano solo jugaron el encuentro inicial ante el Torredonjimeno del torneo eliminatorio, mientras que los otros 23 futbolistas de la plantilla han actuado en algún momento de los seis partidos del campeonato doméstico que ha protagonizado el Recre hasta el momento.

El entrenador del Decano, no obstante, sí que tiene una columna vertebral, como aseguran los números. La presencia de Nauzet en la portería es indiscutible, mientras que parece que la línea defensiva se ha estabilizado con la presencia de Cera, Leal, Jesús Valentín y David Alfonso, a pesar de que jugadores comoDiego Jiménez, Morcillo o Luis Madrigal partían con serias opciones de ser titular cuando arrancó el campeonato. José Antonio González y Dani Molina cuando están en plenitud de condiciones también cuentan con la confianza del técnico, tanto como Seth, que es la referencia albiazul. En la nómina de futbolistas con peso específico para el técnico también entraría Szymanowski, aunque el argentino se ha perdido los dos últimos partidos. De momento ese es el plan de Claudio y le está dando resultado.