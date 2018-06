La falta de información, clave en la retirada

Al margen de los datos propios de la operación de venta, la rueda de prensa de Zephir Homes también esclareció otros asuntos relativos a la situación económica e institucional del Decano. El abogado onubense Francisco Muñoz explicó que "no se nos ha facilitado toda la información relevante, a pesar de que la hemos pedido. A día de hoy no se han entregado ni las cuentas anuales ni los informes forenses de las temporadas 14/15, 15/16 ni 16/17. Tampoco hemos tenido acceso al avance de los estados financieros intermedios de la 17/18. No conocemos la situación en la que se encuentra la sociedad". Continuó señalando que "no se tiene soporte documental muchas otras cosas, como la deuda con la Seguridad Social, que asciende a más de 800.000 euros; o los préstamos que se han recibido de varias empresas, especialmente las vinculadas con el equipo de gestión. Ante esta situación no se le puede decir a un cliente que se meta en una sociedad oscura. Técnicamente tenemos que decir que no, por mucho que el corazón nos diga que sí".

En el mismo sentido, José María Zafra señaló que "nos encontramos con otro problema y es que el Recreativo tiene cerrada su hoja en el Registro Mercantil, lo cual te impide cualquier tipo de inscripción. Si hubiésemos acudido a firmar el martes, hubiéramos enviado un burofax a cada uno de los consejeros para informarles del cese de sus funciones, como es normal, pero no podríamos inscribirlo en el Registro Mercantil. Eso hubiese generado una incertidumbre importante porque nosotros queríamos tener todo medido". Continuó desvelando que "el auditor no tenía capacidad para cerrar los informes porque le falta información".

Igualmente, pronunció Zafra que "el auditor nos señaló que en el momento que cierre el informe el Recreativo quedaría en causa de disolución con solo dos meses para evitarlo porque Pablo Comas introdujo el estadio en los activos del club con un valor de 20 millones de euros y el estadio no es del Recreativo, por lo que ese agujero estaría ahí".

Acerca de la deuda con la Seguridad Social, Zafra comentó que "nosotros hemos ido desactivando todas las minas que hemos podido. La deuda con la Seguridad Social no estaba recogida en el pliego, pero entendemos que no había mala fe. La solución que nos dio el Ayuntamiento era aplazar la deuda en pagos de unos 15.000 euros mensuales, a cambio de la hipoteca de la Ciudad Deportiva. Como nosotros traemos avales bancarios por más de 15 millones de euros les dijimos que pondríamos los avales, pero que la Ciudad Deportiva no se hipotecaría, en defensa del propio club". Con todo ello, la previsión de inyección económica inmediata se elevaba, según Zephir, a "unos cuatro millones de euros, pero sin saber si nos vamos a encontrar algo más", cuando su previsión inicial era "de 1,5 millones de euros, que acompañaban otros 15 millones de euros en avales bancarios".