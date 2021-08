El Recre será el rival a batir en la categoría

El Recreativo de Huelva dejó en Mérida muy buenas sensaciones pese a la falta de goles. El conjunto albiazul salió al verde del Estadio Romano José Fouto a ganar y mostrando la personalidad que caracteriza al equipo.

Alberto Gallego se lleva del encuentro una buena valoración, "sabemos que estamos jugando con un rival que no nos toca jugar porque está en otra Liga. Es difícil evaluar al equipo cuando juegas con rivales, a priori, superiores o inferiores. Mi evaluación va más allá, estoy viendo si los patrones están saliendo bien o si estamos compensando bien el equipo en las transiciones, por lo que mi valoración es más interior que exterior. Salimos a ganar todos los partidos". Añadió que el Mérida "ha presionado muy bien, para eso está en la categoría en la que está. Eso nos ha exigido mucho, hemos tenido algunos patrones de salida que han salido bien, otros hemos tenido que resolver situaciones difíciles y los jugadores no se han escondido, para mí eso es muy importante".

Haciendo referencia a la expulsión de Chirri, el míster no la vio como una ventaja "no nos ha venido bien, en ese momento, ya estábamos poniendo encima del campo nuestra predisposición posicional muy clara y los jugadores empezaban a encontrarse a gusto". Agregaba que "hemos acabado con el Mérida hundido y nosotros apretando y teniendo las últimas ocasiones, en ese aspecto estoy muy contento".

Sobre su visión del equipo de cara al inicio de la temporada, reconoció que "han asimilado muchísimos conceptos, creo que ya es muy identificable. Están todos haciendo lo que deben y, sobre todo, es un equipo que tiene mucha personalidad. Es la que vamos a necesitar en una categoría que es muy complicada. Que el Recre vaya a salir con ventaja por entrenar por las mañanas es una mentira, porque somos el equipo con más desventaja. Los equipos que jueguen contra nosotros les da igual entrenar por la tarde que por la mañana, van a dar lo mejor de ellos por lo que ahí estaremos igualados. El Decano va a entrar en una categoría con desventaja, porque los rivales no tienen nada que perder, se pueden incluso conformar con un empate o incluso con una derrota. Veo al equipo bien, pero también veo lo que nos espera. El Utrera ganó el otro día con solvencia, va a ser el partido más complicado que vamos a tener hasta día de hoy".

En referencia a los canteranos, "cada semana van viniendo jugadores, el otro día estuvo Ébora. Busco que tengan una toma de contacto con el primer equipo, que entiendan los conceptos. Poco a poco ellos se están estableciendo en su posición. Lo que les dejo claro es que les estoy invitando a venir a los entrenamientos a conocer, si les apetece tirar la puerta abajo yo los pongo".

El Recre va a ser el rival a batir en la categoría, todos los equipos se van a preparar para jugar con el Decano, pero el equipo muestra su personalidad, tiene asumido ese rol e insiste y persiste en la idea "el año pasado también pasó, es entrenable. Va a ocurrir todo lo posible que vaya en contra del Recreativo, entonces hay que estar preparados. Lo estamos entrenando desde los partidos de pretemporada porque todo se va a poner en contra. Tienen que estar preparados para poder sacar puntos en todos los partidos, tener la mente fría y ser muy perseverantes".

La afición se ha acercado en un partido amistoso hasta Mérida "ver tantas camisetas del Decano y tanta gente cantando nos emociona, es espectacular. No queremos que dejen de hacerlo, que estén en las buenas y en las malas. Que sigan así porque nos está llegando y a los chavales también, lo comentan entre ellos y, por esto, ha valido la pena el viaje".

Manu Galán y Marc Fraile se mostraron satisfechos con el trabajo del equipo y ya piensan en los próximos encuentros de preparación de cara al inicio de la competición. Por su parte, el central sevillano comenzó elogiando al equipo "el trabajo se ha visto claramente desde el principio. Nos hemos dejado todo en el campo y mi valoración es buena a pesar de no llegar el gol que era lo que esperábamos. Creo que hemos merecido un poco más pero estoy contento con el rendimiento del equipo".

Respecto a no salir en el once titular apuntaba que "esto es pretemporada, también pasará en Liga. A la vista está que todos los compañeros lo estamos dando todo, no hay titulares ni suplentes. Los compañeros lo han hecho bastante bien y estoy muy contento por ello". Para Galán "se está convirtiendo en algo habitual que en todos los campos a los que vamos sintamos el calor de la afición. Están muy encima animando, como todos deseamos que sea en el Colombino. Es una gran suerte tenerlos fuera de casa y que nos apoyen tanto como lo están haciendo".

De cara al comienzo de la Liga "veo al equipo bastante bien. Vamos a todos los campos a jugar de tú a tú, hacemos lo que el míster nos pide y creo que están saliendo las cosas bastante bien. Tenemos muchas ganas de que comience ya la competición".

Marc volvió a la que fue su casa durante la temporada pasada "siempre es bonito volver donde apostaron por ti, hemos estado cerca de podernos llevar la victoria pero no ha podido ser. Hemos dado una buena imagen, contra un equipo que está hecho para ascender igual que nosotros. Al final nos ha costado más acabar las jugadas pero hemos dado sensación de equipo que es lo importante".

Sobre en qué posición está más a gusto, aseguró que "tengo que jugar donde me dice el míster. Él está probando posiciones nuevas para que nos habituemos y no nos coja por sorpresa. Es verdad que no estoy acostumbrado a jugar en esa posición pero poco a poco voy cogiendo los conceptos". Fraile confesó que "en una mediapunta me siento cómodo, tengo cualidades como la velocidad y nunca viene mal saber dominar otras posiciones y se aprende es en estos partidos para no cometer errores en Liga. Mejor aprender ahora y los errores que cometamos corregirlos".