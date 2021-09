Chendo, en el nombre del gol

El Recreativo se llevó el domingo a Huelva los tres puntos de su primer partido de la temporada ante el Utrera en Los Palacios y Villafranca. Chendo Alarcón, el bigoleador de la jornada, se mostró "muy contento con los dos goles pero sobre todo con la victoria. El debut después de dos meses exigentes de pretemporada ha sido espectacular porque estábamos ante un grandísimo rival".

No ha tenido fácil el Decano en estos últimos años la búsqueda de un delantero que consiguiera marcar un buen número de goles. Los dos futbolistas que más lograron acertar fueron Chuli y Caye, casualmente ambos de la casa. No se empezaba la Liga con un doblete desde la temporada 13/14 en la que en el Recreativo militó Linares, consiguió apuntar dos tantos ante el Murcia. El exalbiazul hizo una muy buena primera vuelta y en la segunda bajó el rendimiento y acabó con la cifra final de 10 goles. La apuesta de este año es Chendo Alarcón, un goleador nato que viene de una categoría superior con la misión de levantar al Recreativo. Habiéndose jugado solo el primer partido de la temporada, no se puede negar que el Tigre está cumpliendo.

En cuanto al rendimiento, el Tigre asegura que "hay que ponerse el mono de trabajo. Todos los partidos van a ser una guerra, la intensidad tiene que ser máxima. No ha sido fácil porque teníamos los nervios del debut, pero aún así, no hemos bajado la guardia, hemos creído en todo momento que podíamos remontar y al final llegó el gol". Tras el gol "inoportuno" gol del Utrera, el delantero confiesa que "nos ha costado enlazar y llegar arriba. Juan ha hecho un trabajo enorme que me ha ayudado mucho. En la segunda parte he estado con Fraile y entre nosotros nos hemos apoyado y ayudado". Añadió que "comenzamos con victoria que es lo más importante, aplaudo a todos mis compañeros por el enorme trabajo".

Los atacantes viven del gol, pero Chendo "valoro más que eso porque creo que primero hay que trabajar, ayudar al equipo al máximo, estar alerta y ser eficaces de cara a puerta. Soy muy exigente conmigo mismo, he tenido en la primera parte un remate de cabeza en el que creo que he podido hacer mucho más, pero tengo el apoyo de mis compañeros. Ellos son muy buenos y me hacen ser mejor”.

"Ha sido un espectáculo ver toda la afición que se ha desplazado, esta victoria va dedicada a ellos" recalcó Chendo respecto a la afición. "Nos ha impactado, no creíamos que podía venir tanta gente y eso al final nos ha dado el empujón que necesitábamos". Para el delantero "las estrellas son ellos. Nunca había vivido algo tan increíble, después de un doble descenso la gente sigue siendo fiel al Recre. Esto nos hace a nosotros salir con una motivación extra y, si todo sigue así, que estoy seguro de que si, para nosotros va a ser todo más fácil".