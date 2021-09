Chendo firma la remontada del Recreativo en Utrera (1-2)

El Recreativo sufrirá, no cabe duda, pero está preparado para ello. El Decano tuvo que remar a contracorriente, víctima de un error propio y ajeno al mismo tiempo, pero el cuadro de Alberto Gallego no perdió la fe en un partido con mucha garra y lucha, pero con poco fútbol. Al final decidió el choque la pegada de Chendo, que firmó su primer doblete de la temporada para colocar al Recre en el camino correcto.

El Recreativo se estrenó en la categoría con el sistema ensayado en los últimos encuentros de pretemporada, es decir, con tres centrales y con dos delanteros de referencia, Chendo y Juan Delgado. Alberto Gallego pudo contar con Peter, que figuró en el once desde el inicio. Si bien la alineación fue la de gala, la puesta en escena no fue tan brillante. El Utrera llevó desde el arranque el partido a su terreno, con mucho juego directo y disputas y ahí el Recre no se sintió cómodo.

De todas formas, el Decano tendrá que adaptarse a una categoría en la que los campos y los árbitros también son de Tercera RFEF por algo. Los locales se adelantaron cuando apenas había comenzado el choque. Un balón en largo lo peleó Rubén Cruz, que plantó el codo en el cuello de Ismael Barragán. La falta era, como mínimo de amarilla, pero el juego continuó, con el Recre entre la incredulidad y la protesta y el propio Rubén Cruz siguió la jugada para aprovechar el error de Rubén Gálvez, al que sorprendió la dureza del terreno de juego con un bote muy alto que no pudo más que palmear. El cuero superó la salida del meta y Rubén Cruz esperó para encañonar y poner en franquicia a los locales.

El Recre reaccionó pronto y un minuto después del gol rondó el empate con un centro de Peter que Chendo peinó para que el balón se fuera cerca del poste de la meta de Ayala. El partido se redujo a balones en largo y disputas, ninguno de los dos conjuntos fue capaz de rasear el cuero y ahí el Utrera supo nada y guardar la ropa para mantener su ventaja. Es más, pudieron volver a marcar los sevillanos en una jugada de Ranchero por el perfil zurdo del ataque, pero el tiro del atacante se topó con Rubén Gálvez.

El paso de los minutos no sirvió para que el Recre bajase revoluciones y se terminase adaptando al partido. Arjona y Terán no eran capaces de hilvanar juego interior, por lo que no eran capaces de encontrar a Juanjo Mateo y Peter por fuera. En una de las pocas apariciones con ventajas del carrilero derecho albiazul llegó un nuevo centro que Chendo remató en franquicia, pero el cabezazo del ex del Linares fue abortado por Ayala. Con el esférico más tiempo en el aire que en el suelo se llegó al tiempo de descanso.

Gallego trató de buscar más profundidad en la segunda parte con la entrada de Diawara por Juanjo Mateo, pero lo cierto es que el Recreativo seguía sin encontrar el camino para poner en aprietos a Ayala. De hecho, el Decano insistía en buscar centros laterales sin demasiada fortuna, hasta que en un balón suelto en el área un defensor local elevó el pie para ceder un libre indirecto dentro del área. La jugada de laboratorio no salió especialmente bien y Terán se estrelló con un rival.

El partido continuaba plano y eso interesaba al Utrera. Entonces ambos técnicos jugaron sus cartas con los cambios. El Utrera introdujo en el campo a Plusco, que tuvo una ocasión inmejorable, pero con todo a su favor erró un mano a mano ante Rubén Gálvez. Gallego jugó mejor sus bazas, entendió que Juan Delgado y Chendo se pisaban los espacios, por lo que dio entrada a Marc Fraile. El insular liberó al Tigre y obligó a la defensa local a salir a zonas intermedias para marcar a Fraile.

Una acción por banda izquierda de Peter terminó encontrando a Chendo dentro del área y el '9' albiazul finalizó con un tiro cruzado con la izquierda que se alojó en el fondo de las mallas cerca del poste. El empate dio alas al Recre y devolvió al Utrera a la realidad, que no era otra que no merecía tanto botín. Quedaban algo más de diez minutos y el Recre no se conformó con el empate y siguió buscando el triunfo. Así, un balón en largo lo ganó Terán en banda derecha y lo colgó al área para que Chendo encañonara de media volea para remontar el choque. El gol dio paso a unos minutos de sufrimiento poco pronunciado, pues el Utrera quedó herido de muerte y el Decano se guardó en el bolsillo los tres primeros puntos de la temporada.

Ficha técnica:

Utrera: Ayala, Cachana, Diego (Sergio, 77'), Rubén Cruz (Plusco, 68'), Titi (Trabazo, 68'), Ranchero, Moro (Kiki, 77'), Kevin, Chapi, Álex y Carlos.

Recreativo: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo (Diawara, 46'), Ismael Barragán, Pablo Gallardo, Manu Galán, Peter; Rubén Serano (Dani Sales, 77'), Arjona, Terán (Víctor, 90'); Juan Delgado (Marc Fraile, 69') y Chendo.

Goles: 1-0 (6') Rubén Cruz. 1-1 (71') Chendo. 1-2 (88') Chendo.

Árbitro: Alcaraz Yáñez (C. Ceuta). Amonestó a los locales Diego y Cachana y a los visitantes Ismael Barragán, Diawara, Manu Galán y Arjona.

Incidencias: Unas 1.500 personas en Los Palacios, más de un millar del Recreativo.