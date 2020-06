Juan Antonio Zamora: "Hay interés por jugadores del Recreativo, pero no ofertas"

El Recreativo de Huelva cuenta con jugadores contrastados y de calidad que han despertado el interés de otros clubes. El secretario técnico albiazul, Juan Antonio Zamora, espera que todos los que tienen contrato en vigor engrosen la plantilla del próximo curso y no haya ninguna baja. También espera que la Liga pueda comenzar con aficionados en los estadios, aunque no sea al 100 por 100 del aforo.

La buena evolución en la crisis del coronavirus permite albergar esperanzas de que la Liga 2020-21 en Segunda B pueda comenzar con público en las gradas, aunque con el aforo restringido. “Para nosotros sería fundamental, cuanto más tarde comience la competición, mejor, porque para nosotros jugar con público es jugar con 12. Nuestro presupuesto está condicionado en buena medida por la masa social que tengamos. Ya hemos visto en otras ocasiones que tras un mal año o tras un descenso los recreativistas vuelven con más ganas aún. De momento no nos han comunicado nada sobre cuándo arrancará la próxima temporada, primero están pendientes de acabar esta”.

El conjunto albiazul tendrá que alargar su pretemporada; en teoría, lo ideal serán unas ocho semanas: “Va a ser mucho tiempo de inactividad para el jugador y habrá que recuperar lo que se ha perdido; más vale que sobre tiempo que no que falte. Ya estamos viendo en la minipretemporada que están haciendo en Primera y Segunda que hay muchos problemas musculares; intentaremos que no nos pase a nosotros cuando volvamos, porque además en Segunda B las plantillas son más cortas”.

Reconoce que hay varios clubes que se han interesado por jugadores del Recre. “Oferta por escrito no ha llegado ninguna, pero sí llamadas de clubes y representantes haciéndonos llegar el interés”. Los jugadores con contrato en vigor para la próxima campaña son Quiles, Chuli, Morcillo, Cera, Diego Jiménez, Alberto Martín, Gerard Vergé y Jesús López (cedido este año al Xerez).

¿Tiene la seguridad de que todos comenzarán la Liga 2020-21 con el Recreativo? “No lo puedo asegurar porque el fútbol te puede dejar por mentiroso al día siguiente. Voy a intentar que los mejores futbolistas se queden, pero si hay algún club que llega con una cantidad de dinero importante que permite aliviar la deuda, pues lo estudiaríamos; pero a día de hoy mi objetivo es contar con los mejores”.

También está la posibilidad de que el Decano cuente con más jugadores onubenses en su nuevo proyecto. “Hacía tiempo que no había tantos como en esta temporada, con Cera, Quiles, Chuli, Víctor Barroso, José Carlos, Fran. El jugador de Huelva que tenga condiciones te da un plus que otros no pueden darte, puesto que llevan la camiseta del equipo de su tierra, tienen más responsabilidad... ojalá pueda ser (contar con más onubenses en el plantel) pero eso no garantiza nada; buscaremos los mejores jugadores, y si son onubenses, mejor”, destaca Juan Antonio Zamora.

El secretario técnico se muestra agradecido con el gesto que ha tenido casi la totalidad de la plantilla y el cuerpo técnico de rebajarse un 10% el sueldo. “Es de agradecer ese esfuerzo, porque para una plantilla de Segunda B perdonar un 10% es un gesto importante. Aquí nadie tiene la vida resuelta y los jugadores saben que hasta septiembre no firmarán un nuevo contrato; eso les honra, y también honra al club, porque demuestra que el jugador ha estado contento con el trato que se le ha dado. Los que no han aceptado (Rubén Cruz e Iván González) sus motivos tendrán, aunque no los comparto; cada uno es libre de actuar como cree conveniente, pero no es la manera más idónea de salir del Recreativo”.

Por último, el murciano señala que “desde el 1 de enero se puede negociar con cualquier futbolista que quede libre”, y confirma que el Recreativo de Huelva continúa en el ERTE “hasta que nos permitan la vuelta a la actividad; a la altura en la que estamos, supongo que seguiremos así hasta el 30 de junio”.