Uche: "La afición de Huelva no se merece donde está el Recre"

Ikechukwu Uche pasó por los micrófonos de Radio Marca en el programa Marcador con Pablo Parra.

El futbolista nigeriano recordó su paso por Huelva, la goleada por 0-3 en el Santiago Bernabéu en 2006 y la actualidad del Decano tras el descenso de categoría a Tercera RFEF.

No olvida ese 20 de diciembre de 2006, tan triste por el fallecimiento de cuatro aficionados albiazules: "Lo primero que recuerdo son aquellas vidas que se perdieron ese día que vinieron a ver a su equipo del alma. Que sigan descansado en paz. Fue un partido entre semana antes de navidad. No sabíamos en la previa si se iba a jugar el partido o no, hasta que nos comunicaron que el encuentro se iba a disputar.Ese partido se lo dedicamos a los que no pudieron llegar al Bernabéu".

Sin embargo, ese mismo día hace 15 años fue uno de los momentos más alegres e inolvidables de su trayectoria futbolística: "Estoy con los pelos de punta. Sabíamos que no era un partido cualquiera y, menos, que fuera a ser un partido fácil. Nosotros salimos mentalizados, creo que entramos en el partido y todos estuvimos metidos, desde el portero hasta los que estaban en el banquillo. Fue un gran día para el equipo, para mí, jugando un gran partido contra un equipo como el Real Madrid en su estadio".