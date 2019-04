Tropi: "Vamos a pelear por el liderato"

El jugador del Recreativo de Huelva Carlos Carbonell, Tropi, vuelve a estar disponible. El centrocampista previsiblemente recuperará su puesto en el once titular albiazul en el partido del próximo domingo en Melilla, tras cumplir la pasada jornada el encuentro de sanción por acumulación de cartulinas amarillas.

Tropi es un fijo en las alineaciones titulares del Decano. Ha sido una de las piezas básicas en los esquemas del entrenador, José María Salmerón, desde que comenzó la temporada. De hecho ha confiado en el valenciano siempre que ha podido contar con él y sólo se ha perdido dos partidos, el del pasado domingo frente al Marbella en el Nuevo Colombino que acabó con empate a cero, y anteriormente el de la decimoctava jornada, cuando el equipo onubense superó en su feudo al Recreativo Granada por 2-1, en el que también estuvo sancionado.

El mediocentro, tras dejar claro que su posible regreso al once es “decisión del míster”, señala que “yo estoy disponible. Me encuentro bien físicamente y espero poder seguir ayudando al equipo hasta el final de la temporada”.

“El partido de Melilla es importante no sólo por los tres puntos sino porque es un rival que va a estar ahí peleando por lo mismo que nosotros. Hay que ganar para poder seguir en la dinámica que estamos y además quitarle tres puntos a un rival directo”, comenta el futbolista.

El conjunto norteafricano es el líder del grupo IV de Segunda B. En la primera vuelta se impuso en Huelva por 0-1, en un choque en el que los albiazules no merecieron salir derrotados. “Fue un partido muy duro físicamente, que estuvo muy igualado y creo que merecimos más. Esos partidos se deciden por pequeños detalles y puede pasar de todo. Esperamos ahora un partido igual de duro. Ellos están en racha, llevan cuatro victorias seguidas y hay que ir con todo el respeto del mundo, se lo han ganado”, indica.

El Melilla lleva una trayectoria impresionante. El equipo entrenado por Luis Miguel Carrión ha enlazado 29 jornadas consecutivas situado entre las cuatro primeras plazas de la clasificación y actualmente ocupa el primer puesto, empatado a 61 puntos con el Cartagena. Parece que a su rendimiento no le ha afectado que en el último día del pasado mercado de fichajes invernal perdiera a su delantero Yacine Qasmi, quien se marchó al Elche tras pagar el club ilicitano los 300.000 euros de su cláusula de rescisión cuando era el máximo goleador del cuadro azulino con diez tantos. En su análisis del rival, Tropi comenta que “es un equipo que trabaja muy bien tanto en defensa como en ataque. Sabe perfectamente a lo que juega e independientemente de la baja de Yacine, que es un futbolista importante por la suma de goles que llevaba, ha seguido arriba. Tiene mucho mérito lo que está haciendo. Son muy duros tanto en su campo como fuera y esperamos un partido como el de la primera vuelta, igual de difícil e intenso, entre dos equipos que vamos a pelear por ganar. Puede pasar cualquier cosa”, vaticina.

El Recre llegará al estadio Álvarez Claro melillense instalado en la tercera posición de la tabla con 59 puntos, después de enlazar una fantástica racha de quince encuentros seguidos sin perder con un balance de diez victorias y cinco empates. Además de ese partidazo, la jornada tiene otros duelos atractivos en la cabeza de la tabla como el que disputará el Cartagena frente al Real Murcia y el del UCAM contra el Badajoz. Tropi no piensa que estos choques sean decisivos para definir los puestos de privilegio. “No lo creo. Queda mucho y hasta la última jornada estoy seguro que no se va a saber qué va a pasar. Nosotros tenemos que seguir con nuestra filosofía de ir partido a partido, ya que tan importante es este como todos los que quedan después”, dice. “Intentaremos ganar, desde luego, pero ni aunque perdamos está todo perdido ni aunque ganemos se asegura nada. Hay que tener los pies en el suelo en todo momento y saber que hay que seguir hasta el final independientemente del resultado que se dé”, agrega.

El Recre tiene incluso la posibilidad de colocarse en la primera plaza, aunque para ello no sólo tiene que ganar en Melilla por un marcador que le permita tener el golaveraje a su favor con el cuadro azulino, sino también esperar un tropiezo del potente Cartagena en su derbi regional contra el Murcia. El valenciano se muestra ambicioso y contesta con sinceridad a la pregunta de si se aspira al liderato. “Evidentemente queremos quedar lo más arriba posible. Sería estúpido decir lo contrario. Sabemos que podemos hacerlo, que tenemos potencial para ello, y vamos a pelearlo. Pero nuestro foco está en ir partido a partido y ya al final de la Liga veremos dónde estamos, si primeros, terceros, cuartos o incluso estamos fuera del play off porque todo puede pasar. Hay que ir partido a partido y no pensar más allá. Esta mentalidad es lo que nos ha llevado hasta aquí”.

Los componentes del vestuario recreativista se alejan de la euforia pero sí que se respira optimismo en el ambiente. El trabajo duro está dando sus frutos. “Cuando el equipo lleva quince partidos sin perder está claro que estamos haciendo bien las cosas. El equipo confía en lo que hace y vamos todos a una. Esta es la manera de seguir de la misma forma para acabar lo más arriba posible al final de la temporada. Si seguimos así luego tendremos una liguilla y hay que seguir en forma. En el vestuario se respira optimismo y con ganas de seguir esta dinámica positiva”.

El Recre, con 21 goles en contra, es el equipo del grupo (junto a la Balona) que menos tantos lleva encajados. La seriedad defensiva se ha convertido en un sello del conjunto entrenado por Salmerón. “Todo el equipo trabajamos muy bien defensivamente, tenemos los conceptos muy claros y así se ve reflejado. Es un poco nuestra filosofía de juego, el ser muy duros defensivamente para luego tener libertad y frescura para atacar. Al final si no te marcan sabes que no pierdes partidos. Marc –se refiere a su compañero Martínez– está haciendo un gran trabajo, como todo el equipo y esperemos que los goles en contra sean los menos posibles hasta el final de la temporada”, concluye.