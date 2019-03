Tropi: "Confiamos plenamente en que vamos a entrar en el 'play-off"

El centrocampista del Recreativo de Huelva Carlos Carbonell, Tropi, al igual que todo el plantel albiazul, tiene muy claro que el partido del próximo domingo contra al San Fernando en el Nuevo Colombino tiene muchos alicientes. En él se van a enfrentar dos equipos que pelean por clasificarse para disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda División: el Recre está situado en la segunda plaza de la tabla, con 54 puntos, mientras que su rival es quinto, con 52. Un triunfo del Decano permitiría al equipo entrenado por José María Salmerón no sólo sumar tres nuevos puntos y distanciarse del conjunto isleño, sino también reforzar aún más la moral del grupo para encarar el tramo final de la competición.

“El San Fernando, al que le sacamos dos puntos, está en un gran estado de forma peleando por los puestos de arriba. Ahora mismo es un rival directo que encaja pocos goles y es efectivo, por lo que sabemos que será un partido muy difícil y que tendremos que estar al cien por cien para hacerles daño”, dice.

Tropi califica el choque como “el más importante de la temporada ahora mismo porque es en el que nos tenemos que centrar y porque nos puede posicionar en un lugar más cómodo de cara a las últimas jornadas, pero obviamente cada semana para nosotros es el partido más importante de la temporada y con esa mentalidad es como llegas al final con todas las posibilidades. Son tres puntos que tú sumas y deja de sumar un rival directo”.

Muchos aficionados llevan esperando desde que comenzó la temporada que el cuadro cañaílla 'se caiga' de los puestos altos de la tabla, pero cuando se llevan disputadas 28 jornadas sigue manteniéndose entre los mejores. “Seguramente no se caiga ya en lo que queda. Ha demostrado que es un rival cualificado, que va a pelear por los puestos de arriba y entrar en el play off -señala el futbolista albiazul-. Hay que tenerle todo el respeto del mundo. Se lo han ganado porque tienen un buen equipo, trabajan muy bien y encajan muy pocos goles, y eso al final influye más que el presupuesto. Se ve un equipo correoso y que en su campo sobre todo es muy duro", afirma.

Tropi no descarta que el Recre acabe la temporada en el primer puesto: “Nuestra tónica toda la temporada ha sido la de ir poco a poco escalando puestos y no pensar más allá. Cuando estábamos fuera del play-off el objetivo era entrar, y ahora que estamos dentro queremos seguir escalando posiciones pero sin pensar en otras cosas, yendo partido a partido. Esto es lo que nos ha llevado a ir ahora mismos segundos, ir poco a poco, porque si pensamos en otras cosas quizás entonces nos llegaría la derrota. Hay que valorar lo que estamos haciendo porque es muy difícil todo lo que hemos logrado”. El valenciano agrega que “pensamos en ganar partido a partido y tampoco hay que obsesionarse con el primer puesto porque no va a ser fácil desbancar al Cartagena, que también está en una dinámica tan buena como la nuestra”.

"Ojalá haya una gran entrada porque los jugadores lo notamos en el campo", dice Tropi

Tropi resalta el optimismo que se respira en el plantel: “Estamos con confianza y lo importante es que si llega una derrota tampoco debemos venirnos abajo porque no debería ser algo preocupante ni que nos influya en nada porque seguiríamos trabajando de la misma forma. Ojalá no perdamos ningún partido de aquí al final de temporada porque sería una grandísima noticia y lo vamos a intentar, no vamos a tirar la toalla”.

En otro momento de sus declaraciones, destaca que “mi cabeza está únicamente en ascender con el Recre a Segunda y ojalá se consiga, porque este grupo sin duda lo merece”.

Sobre el ambiente que se espera en las gradas del Nuevo Colombino, Tropi desea que “ojalá que haya una gran entrada porque desde luego que los jugadores lo notamos en el campo y nos ayuda muchísimo de cara a la intimidación del rival y a que cuando tengamos un mal momento durante el partido notemos ese empujón y aliento; es totalmente necesario, y más en este tramo final, que es cuando más necesitamos los puntos”.

El jugador está convencido de que el Recre va a seguir dando alegrías a sus incondicionales. “Nosotros confiamos plenamente en que vamos a entrar en el play off por cómo se desarrollan los partidos. El equipo está respondiendo muy bien tanto física como tácticamente. Se ve que en el campo sabemos lo que hacemos, nos conocemos perfectamente y con eso iremos hasta el final de temporada. Tenemos toda la fuerza del mundo y si encima la afición nos apoya y se registran buenas entradas en el Colombino, sin duda será todo mucho más fácil”, subraya.

Tropi está apercibido de sanción al acumular cuatro cartulinas amarillas del segundo ciclo de amonestaciones, algo que no le quita el sueño. “Cuando me saquen la quinta será. Tampoco es algo en lo que piense mucho. A lo mejor hay cinco partidos seguidos en los que no te sacan tarjeta y luego tres seguidos en los que te la sacan. Es algo que no miro ni me preocupa”.